WhatsApp prend des mesures pour freiner les canulars de COVID-19

En raison “d’une augmentation significative du nombre de transferts qui, selon certains utilisateurs, peuvent être accablants et contribuer à la diffusion d’informations erronées”, l’équipe responsable de WhatsApp a décidé Limitez le nombre de fois qu’un message peut être transféré à d’autres contacts via la plateforme.

La mesure affecte uniquement aux messages qui ont été identifiés par le système comme hautement transmis. “Ces messages ont une double flèche indiquant qu’ils n’ont pas été créés par un contact proche et, par conséquent, ils sont moins personnels que les messages typiques envoyés par WhatsApp”, a expliqué la société dans un communiqué envoyé à Hipertextual. “Nous fixons maintenant une limite pour que ces messages ne puissent être envoyés qu’à un seul chat à la fois.”

WhatsApp est l’un des canaux par lesquels se propagent le plus de conneries et de désinformation lors de la pandémie de coronavirus (COVID-19), une maladie qui a fait plus de 70 000 morts et touché plus d’un million de personnes dans le monde.

Pour lutter contre cette situation, WhatsApp prétend travailler avec des ONG et des institutions gouvernementales comme l’Organisation mondiale de la santé “afin de connecter les gens avec des informations précises.” La plate-forme renvoie également les utilisateurs à des sociétés telles que Newtral ou Maldita pour vérifier, via un message WhatsApp, ces canulars ou informations de véracité douteuse liés au coronavirus (COVID-19).

Ce Ce n’est pas la première fois que WhatsApp prend des mesures contre la propagation de fausses nouvelles à travers sa plateforme. En 2019, la société a décidé de limiter le transfert de messages à l’échelle mondiale à un maximum de cinq personnes (simultanément), ce qui a entraîné une “baisse de 25% du transfert de messages dans le monde”, comme indiqué dans un déclaration officielle.

