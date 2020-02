WhatsApp, problème de photo de profil: c’est pourquoi il est utile de le cacher

WhatsApp, problème pour la photo de profil: c’est pourquoi il est utile de la cacher Tecnoandroid

Moins et moins de personnes que sur WhatsApp ils renoncent à l’image de profil. À l’heure actuelle, le chat de messagerie instantanée également dans l’imagination commune est considéré comme un petit média social de style Instagram et Facebook. S’il est essentiel d’utiliser une photo de couverture sur ces deux portails, cette ligne est également suivie sur WhatsApp.

WhatsApp, tous les effets secondaires que vous essayez à partir de la photo de profil

Au cours des derniers mois, cependant, les utilisateurs ont goûté sur leur peau comment l’image de couverture peut se transformer en un véritable boomerang. La confidentialité sur WhatsApp passe également par la bonne utilisation de votre photo.

Les données sont claires. Dans un passé récent, la plate-forme de messagerie a augmenté de façon presque exponentielle faux profils. En outre, de manière presque spéculaire, de plus en plus de personnes ont dénoncé la vol d’entre eux identité virtuelle s’est produite précisément par le partage de masse du trou de profil.

Il faut dire que, contrairement à d’autres portails, les règles de WhatsApp ne favorisent pas les utilisateurs. Sur un réseau social comme Instagram, contrairement à WhatsApp, aucun compte ne peut afficher l’image de couverture d’un autre utilisateur en plein écran. En même temps, personne ne peut jouer Captures d’écran caché sur la même photo.

Alors, comment pouvez-vous vous défendre contre les faux profils ou le vol d’identité? La solution est vraiment simple: chacun doit privilégier sa sécurité en réglant la vision de la photo de profil aux soleils amis propre Répertoire. Avec la visualisation privée de la photo, vous éviterez de partager des données sensibles avec des étrangers et avec des attaquants. Dans les cas les plus drastiques, il est également possible de supprimer complètement votre image de profil.

