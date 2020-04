WhatsApp se prépare à recevoir un support multi-appareil

WhatsApp continue avec un déploiement de fonctions qui en font un outil de plus en plus compétitif avec le reste des services disponibles. Après avoir introduit cette semaine le support des appels vidéo de groupe jusqu’à 8 personnes pour concurrencer le Zoom renouvelé ou le Houseparty renaître, il semble que la prochaine grande fonctionnalité sera la prise en charge multi-appareils.

Au moins, cela est indiqué par les médias spécialisés de ce service de messagerie WABetaInfo, où ils collectent généralement les mises à jour WhatsApp dans leurs différentes versions. Il s’agirait dans sa distribution de versions en développement via le programme Google Play Beta – actuellement terminé pour WhatsApp – où des références à la possibilité d’avoir WhatsApp sur plusieurs appareils simultanément.

Ce n’est pas que ce Multi Device est déjà disponible, mais qu’il est dans une phase naissante de développement et des références à cette fonction sont incluses dans les versions précédentes afin qu’elles soient compatibles avec cette fonctionnalité.

Multi-appareil sur WhatsApp, avec sessions indépendantes et synchronisées: se rapprocher

Ce n’est pas la première fois que cette possibilité est évoquée, car au début du mois une chaîne de texte avec le message “Utiliser WhatsApp sur d’autres appareils” était déjà indiquée et elle pourrait même se retrouver sur l’iPad.

Dans une nouvelle image, un message est maintenant affiché qui inviterait directement se connecter depuis un nouvel appareil, une fonctionnalité pendant des années et qui serait finalement mise en œuvre par WhatsApp.

Il n’est pas encore tout à fait clair si ce journal serait complètement indépendant du périphérique principal, bien qu’il semble que pendant cette période de journal une copie des chats présents sur l’appareil principal pourrait être faite. C’est pourquoi WhatsApp prévient que «sans Wi-Fi, l’accès peut être lent et peut utiliser une grande quantité de données à partir de votre débit».

Selon WABetaInfo, cette Cela ne signifierait pas que, comme jusqu’à présent, cet appareil principal doit rester actif.. Au lieu de cela, toutes les actions et tous les messages seraient synchronisés entre les appareils avec la session activée.

Jusqu’à présent, on pensait que le Cryptage peer-to-peer WhatsApp C’est lui qui a gardé cette fonctionnalité hors de circulation, car les clés de cryptage des messages se trouvent sur l’appareil lui-même, et non sur les serveurs, comme le fait Telegram.

Il reste donc à préciser ce qu’il advient du cryptage des messages – la plateforme a déclaré à plusieurs reprises qu’il restera inchangé – lorsque cette fonctionnalité sera enfin déployée. Et il y a des tensions entre l’initiative de placer des annonces sur WhatsApp – qui est en cours – et la nécessité pour Facebook de lier les informations dont il dispose sur ses utilisateurs, de sa plate-forme principale, avec le service de messagerie, à leur montrer de la publicité pertinente et plus rentable.

