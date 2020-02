WhatsApp surmonte la barrière de deux milliards d’utilisateurs actifs

Whatsapp est déjà utilisé par plus de deux milliards de personnes dans le monde. L’application de messagerie instantanée la plus utilisée en Amérique latine, en Espagne et dans certains autres pays comme l’Italie, l’Allemagne ou l’Inde a profité de la déclaration pour défendre à nouveau l’utilisation des communications cryptées.

“Nous savons que si nous connectons plus de personnes, nous devons les protéger de plus en plus, c’est pourquoi chaque message envoyé à l’aide de WhatsApp se fait avec un cryptage point à point […] Ils sont stockés uniquement sur votre téléphone et personne ne peut lire ou écouter vos appels, pas même nous. “

Mais la défense du chiffrement et de la confidentialité arrive à un moment opportun, car la société mère, Facebook, traverse une véritable crise des relations publiques en raison des interminables nouvelles concernant l’utilisation des données de ses utilisateurs.

Whatsapp Il a également fait l’objet d’un examen minutieux en raison de plusieurs de ses failles de sécurité qui vous permettent de lire des messages, d’afficher des photos ou des vidéos, où l’application est compromise et donc le cryptage point à point n’est pas entièrement utile. Surtout après le piratage présumé de Jeff Bezos, PDG et fondateur de Amazon.

Deux des voix les plus critiques du manque de sécurité de WhatsApp sont Brian Acton, qui est en fait l’un des créateurs de l’application et a quitté Facebook pour être en désaccord avec les pratiques de l’entreprise et Pavel Durov, fondateur de Télégramme.

Parallèlement, les législateurs des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie font pression sur des entreprises telles que Facebook ou Apple afin qu’ils réduisent leur cryptage dans le but d’avoir soi-disant accès aux messages des criminels et des criminels. La déclaration de Whatsapp Il cherche à se positionner contre ces mesures.

