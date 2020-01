WhatsApp teste les autocollants animés dans sa version bêta

Mi-2019, la possibilité que WhatsApp transporte le

autocollants animés sur sa plate-forme, malheureusement, il n’est apparu que comme une rumeur

à ce moment-là et nous continuons sans cet ajout. La chose intéressante est que dans la version

beta 2.20.10 pour Android, de nouveaux morceaux ont été trouvés.

SET Puebla News

Tout a commencé avec une mise à jour antérieure qui a affecté

dans la section des autocollants, dans WABetaInfo, mentionnent qu’ils n’ont pas compris

mettre à jour lorsque vous ne trouvez rien de nouveau. La clé est apparue le lendemain

avec la version 2.20.10, où les autocollants animés sont déjà affichés.

Tous les packs d’autocollants ont reçu une mise à jour côté serveur de WhatsApp!

Ouvrez WhatsApp> Chat> bouton Autocollants> icône Plus et vous voyez “MISE À JOUR” pour tous les packs que vous avez précédemment téléchargés.

Les raisons de la mise à jour sont en fait inconnues. Peut-être quelques améliorations. pic.twitter.com/h2k1oPsyOP

– WABetaInfo (@WABetaInfo) 16 janvier 2020

Ce sont actuellement de nouveaux packages d’autocollants, mais

animé, le site a réussi à installer le package Chummy Chum Chums qui ne s’affiche pas

animations dans votre aperçu, il doit être installé et dans la section chat

Vous pouvez voir toutes les animations.

Ils soulignent qu’actuellement la fonction

est en cours de développement, car la vitesse à

Les animations ne sont pas les vraies. De plus, plus de packages devront être mis à jour que

sont déjà disponibles, il n’a pas été mentionné si les utilisateurs peuvent télécharger leurs propres

autocollants animés, bien qu’il n’y ait plus d’informations à ce sujet.

Plus de détails sont attendus dans le

Mises à jour à venir de l’application, où l’une des fonctions plus

Demandé est la question sombre, qui reste sans annonce officielle de sa sortie.

Source: Xataka.com.mx

ARP