WhatsApp, une fonction que Telegram possède déjà depuis un certain temps

L’une des caractéristiques les plus intéressantes de télégramme, ainsi que l’une des raisons pour lesquelles de nombreux utilisateurs l’ont préféré à WhatsApp, est celle de autodestruction des messages. En fait, une option est disponible depuis un certain temps sur Telegram qui vous permet de définir une minuterie après laquelle le message envoyé est automatiquement supprimé. Plus précisément, cette option est disponible pour les chats secrets, et il est possible programmer la minuterie simplement en cliquant sur l’icône d’horloge appropriée qui accompagne l’image de profil de la personne avec laquelle vous discutez.

Même sur WhatsApp, il sera possible d’envoyer des messages qui s’autodétruisent

Maintenant, il semble que cela aussi WhatsApp est sur le point d’implémenter une telle fonction sur son application de messagerie. En effet, selon ce que rapportent les gars de WaBetaInfo, WhatsApp aurait déjà pris des mesures pour rendre cela fonction disponible pour les utilisateurs avec la version bêta de l’application. Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, cette fonction vous permet de déterminer la durée pendant laquelle un message peut rester dans une conversation avant d’être supprimé.

Plus précisément, les options possibles sont les suivantes: une heure, un jour, une semaine, un mois, un an. En bref, cette fonctionnalité n’offre pas toute la flexibilité que Telegram, d’autre part, accorde, vous permettant également de régler une minuterie de quelques secondes.

La possibilité d’envoyer des messages autodestructeurs devrait être étendue aux discussions privées et de groupe. Malheureusement, nous n’avons toujours pas d’informations sur la date de sortie de la fonctionnalité de la version stable de WhatsApp.