WhatsApp, une nouvelle arme contre les fausses nouvelles arrive

WhatsApp teste une nouvelle fonctionnalité qui vous aidera à vérifier la véracité de ce que vous recevez par message en ligne. Une nouvelle fonction de recherche permettra aux gens de vérifier les faits et d’obtenir un contexte plus large de ce qui est dit.

Les fausses nouvelles et la désinformation sont un problème en ligne depuis un certain temps maintenant. Lorsqu’une crise mondiale se produit, le problème est alors particulièrement évident. Les médias sociaux sont un foyer d’informations faussement fausses et trompeuses. Heureusement, de plus en plus de plateformes réagissent au problème.

WhatsApp, enfin un outil pour lutter contre les fausses nouvelles

Facebook et Twitter ont déjà introduit des services de vérification des actualités. Les modérateurs bloquent certains messages sur le coronavirus au cas où ils répandraient des informations dangereusement inexactes. WhatsApp vient de lancer un hub de données sur les coronavirus et teste actuellement une nouvelle option de recherche.

Il semble que WhatsApp ait également ajouté une icône de recherche à côté des messages transférés pour rechercher directement du contenu sur le Web via Google. La nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs de WhatsApp d’effectuer une recherche sur le Web en fonction du contenu des messages qui leur ont été transmis. Espérons que cela permettra aux gens de déterminer plus facilement la fiabilité d’un message et d’y réfléchir à deux fois avant de le transmettre sans y penser.

Il n’y a pas de calendrier précis pour le moment où cette fonction sera implémentée dans la version principale de l’application. Pour l’instant, WhatsApp dit: “Cette fonctionnalité est actuellement en cours de test et nous sommes impatients de l’implémenter dans un avenir proche.” Faites-nous savoir si vous recevez la mise à jour.