WhatsApp, une nouvelle fonctionnalité à venir le rend similaire à Telegram

WhatsApp n’est plus le roi incontesté des applications de messagerie et de plus en plus d’utilisateurs préfèrent Telegram. Récemment, l’application appartenant à Facebook était hors service dans le monde entier en termes d’envoi et de réception d’images, de vidéos et de mémos vocaux. Malgré cela, des nouvelles arrivent périodiquement dans l’application. L’application continue de recevoir des fonctionnalités qui existent depuis longtemps sur Telegram.

Pendant plus d’un an, des autocollants peuvent être envoyés à WhatsApp, une fonctionnalité connue depuis des années au sein de Telegram. Ces autocollants sont essentiellement de petites icônes, plus grandes qu’un emoji mais avec la même fonction. L’avantage est que les utilisateurs peuvent s’amuser à créer des autocollants personnalisés. Apparemment, des autocollants animés arriveront également.

WhatsApp n’est plus l’application préférée des utilisateurs

WhatsApp semble lentement ressembler de plus en plus à son rival Telegram en termes de fonctionnalités. L’équipe de développement enrichit souvent l’application de nouvelles fonctionnalités, même si le mode sombre fortement demandé par les utilisateurs n’a pas encore été libéré. En attendant, grâce à WaBetaInfo, nous savons que nous aurons bientôt des autocollants animés dans WhatsApp. Il s’agit d’une fonction publiée dans Telegram au début de l’été dernier.

Les premières indications sur les autocollants animés sont arrivées en avril, mais depuis, il n’y a plus eu de nouvelles. Maintenant, il semble que son intégration aura lieu dans un temps très court, du moins c’est ce qu’ils nous disent de WaBetaInfo.

La fonctionnalité est actuellement indisponible. Certains geeks avaient accès à une version non distribuée de l’application dans laquelle ils pouvaient télécharger des packs d’icônes animés et les tester de manière satisfaisante. Ce que nous ne savons toujours pas, c’est s’il sera possible de créer des autocollants animés personnalisés.