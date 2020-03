WhatsApp, une nouvelle fonctionnalité arrive bientôt pour protéger vos chats

Avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs dans le monde, WhatsApp est certainement l’une des plateformes de messagerie instantanée les plus populaires au monde. Pour maintenir la qualité du service, l’application est soumis à des mises à jour continues qui résout maintenant tous les bugs et divers problèmes, et maintenant ils introduisent de nouvelles fonctionnalités.

Récemment, l’application WhatsApp Beta a reçu le mode sombre tant attendu qui, lorsqu’il est activé, applique à chaque zone de l’application un thème caractérisé par des tons sombres, assurant une meilleure lisibilité pendant les heures d’utilisation de nuit et un une plus grande autonomie du smartphone.

WhatsApp, fonctionnalité pour protéger les chats avec un mot de passe

Au cours des dernières heures, mise à jour de WhatsApp Beta ajouté une nouvelle fonctionnalité grâce à laquelle protéger les sauvegardes de chat. Plus précisément, la nouvelle fonctionnalité a été identifiée dans la version 2.20.66 de WhatsApp Beta par les garçons de WABetaInfo et vous permet de protéger par mot de passe la sauvegarde des chats sur Google Drive (pour ceux qui ne sont pas très familiers avec le terme, avec Backup, nous entendons la restauration des chats si vous devez installer WhatsApp sur un nouveau smartphone et ne voulez pas perdre les anciens messages).

Cette fonctionnalité peut être activée dans les paramètres de sauvegarde du chat et vous permet de définir un mot de passe pour les sauvegardes WhatsApp, afin de protéger vos conversations et de vous assurer que ni WhatsApp ni Google ne peuvent afficher son contenu. De toute évidence, il ne sera pas possible de sauvegarder les chats sans entrer le mot de passe.

La fonctionnalité attend maintenant d’être testée par les utilisateurs de WhatsApp Beta et peut subir des modifications avant d’être officiellement publiée.