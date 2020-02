WhatsApp, voici une astuce pour écouter des notes vocales sans ouvrir l’application

la notes vocales jouent un rôle de plus en plus important dans WhatsApp. Il y a très peu de gens qui n’utilisent pas les enregistrements vocaux sur la plate-forme de messagerie instantanée. Il suffit de penser qu’au cours des derniers mois, un phénomène tout à fait unique s’est créé: de nombreux utilisateurs ont complètement abandonné les communications textuelles et se sont consacrés exclusivement aux conversations caractérisées par des notes audio.

WhatsApp, comment écouter des notes vocales sans ouvrir l’application

Même les développeurs du chat ont depuis longtemps remarqué le phénomène rampant des notes vocales. Ce n’est pas un hasard si une bonne partie des dernières mises à jour visait précisément à étendre les fonctions des enregistrements.

Un des derniers améliorer du chat a rendu la relation entre le texte et les messages vocaux encore plus équivalente.

Comme chacun le sait, grâce au système innovant de notifications, sur WhatsApp, il est possible de lire et de répondre aux messages texte sans avoir besoin d’ouvrir l’application en cas de besoin. Si jusqu’à présent cette possibilité n’était liée qu’à des conversations textuelles, maintenant tout a été étendu pour inclure des enregistrements audio.

Grâce aux dernières versions de WhatsApp, vous pouvez écouter une note audio directement depuis la notification. Chaque fois que vous recevez une note vocale, elle apparaîtra directement via la notification l’icône de lecture. Pour écouter le contenu du message, tout comme sur le chat, il faudra sélectionner le bouton Lecture de l’icône.

L’ouverture des notes vocales via notification pour l’instant n’est disponible que sur iPhone. Bientôt, cependant, cet outil sera également disponible sur les smartphones Android.