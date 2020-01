Whatsapp Web a également un mode sombre

À travers de

WhatsApp Dark Mode en plus d’être une mode sur votre mobile, il est

une configuration qui aide votre vue à ne pas être si fatiguée lorsque vous utilisez

d’elle dans un environnement peu éclairé.

Bien que cette possibilité de réduire l’intensité lumineuse n’existe pas encore dans l’application, la dernière

les informations suggèrent que bientôt cette nouveauté ou fonction atteindra le

Application appartenant à Facebook.

Pour l’instant, le mode sombre est également possible d’activer

la version Web, en accédant en quelques étapes.

Il est possible que vous activiez la version Dark Mode à

navigateur de votre PC ou ordinateur portable, en tenant compte du fait qu’il existe

navigateurs, Google Chrome et Mozilla Firexox, seront des étapes différentes pour chaque

un.

COMMENT

APPLIQUER LE MODE DE NUMÉRISATION SUR WHATSAPP WEB SELON LE NAVIGATEUR

Si nous parlons du service de messagerie instantanée pour le

Web, activez ces étapes et profitez de cette version:

Comme on le sait, Google Chrome et Mozilla Firefox sont les

navigateurs que les utilisateurs utilisent le plus dans le monde, et ce sont les

possibilités de l’exécuter.

Comme l’explique ADSL Zone, dans Google Chrome, les deux options

les plus courants sont God Mode pour WhatsApp et Stylus + Dark WhatsApp Web. La première,

est une extension pour Chrome que nous pouvons ajouter à notre navigateur à partir de ce

lien vers le Chrome Web Store.

Après avoir été installé, une icône comme WhatsApp apparaîtra dans

vert et noir, cliquez ici pour ouvrir la version Web du

application Une nouvelle fenêtre s’ouvrira, là vous verrez une icône sous forme de

chauve-souris en haut à droite, cliquez à nouveau et cela vous permettra

Activez le mode sombre.

Il reste alors à effectuer la même procédure pour utiliser le

Messagerie sur votre PC: scannez le code QR et il vous donnera accès à vos chats.

Pour

Mozilla Firefox

Si votre cas est que vous êtes un utilisateur du navigateur Firefox, utilisez

ce plug-in d’accès: WhatsApp Web Plus, extension que vous trouverez dans le

Page du module complémentaire Mozilla. Si vous l’avez déjà installé, ouvrez la version Web et

automatiquement, vous verrez comment il apparaît avec le mode sombre activé.

Si vous cliquez sur le bouton qui vous donne l’extension elle-même

qui apparaît à côté de la barre d’adresse, il ouvrira directement le

Application en mode sombre sans avoir à taper.

Faites le test, c’est une façon d’être à la mode et d’être doux

avec ta vue

Source: Publimetro.com.mx

