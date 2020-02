WiFi 6 arrive sur les smartphones grâce au Snapdragon 865

Le nouveau processeur domestique Qualcomm permettra aux smartphones à venir de sortir dans le 2020 adopter la norme de connectivité WiFi 6, ce qui garantira une vitesse de connexion beaucoup plus rapide que les normes actuelles.

Le prochain chipset de Qualcomm, déplacera la plupart des téléphones qui arriveront dans la seconde moitié de 2020, garantira des performances exceptionnelles, même en gérant des modules de caméra jusqu’à Affichage 200Mpx, 5G, 144Hz et précisément WiFi 6.

Tout cela sera possible grâce au nouveau Processeur SoC Kryo 585 octa-core 2,84 GHz 64 bits accompagné de API GPU Adreno 650 Vulkan 1.1.

Voici les spécifications du WiFi 6

Les prochains smartphones qui adopteront la nouvelle norme grâce au Snapdragon 865, pourront atteindre une vitesse maximale théorique de 9,6 Gbit / s, contre les 3,5 Gbps de la génération précédente.

La vitesse nominale a augmenté de 40% par rapport au WiFi 5 en temps de latence réduit de 75%il met également en œuvre OFDMA (Accès multiple par répartition en fréquence orthogonale), une technologie qui augmente laefficacité spectrale connexion, amélioration des performances du signal, technologie déjà utilisée en 4G.

Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle norme 6 permettra une optimisation de la consommation, car elle permettra gérer dynamiquement le module sans fil de l’appareil, qui en cas d’absence de données à envoyer ou à recevoir, ira à sommeil profond, réduisant considérablement la consommation.

La différence est clairement évidente, mais elle ne sera pas tenue pour acquise.En fait, pour tirer pleinement parti de cette technologie, vous aurez besoin d’une connexion Internet pouvant fournir une bande passante suffisamment rapide, en plus d’une modem équipé de la même technologie qui est basé sur des fréquences de connexion à 1 et 7 Ghz, en plus des classiques 2,4 et 5 Ghz.