WiFi gratuit dans toutes les municipalités italiennes

TIM et Infratel Italie ont finalement conclu un accord qui permettra aux citoyens et aux touristes d’accéder à des connexions WiFi gratuites et extrêmement intuitives dans les municipalités italiennes qui rejoindront le projet Piazza WiFi Italie.

Tout est né à l’initiative du ministère du Développement économique et a été confié à Infratel Italia. Le projet susmentionné a pour objectif de fournir un réseau WiFi gratuit et généralisé sur tout le territoire national et prévoit la création de connexions WiFi, avec accès gratuit, sur une ou plusieurs places d’environ 8 000 municipalités les destinataires de l’initiative.

En particulier, TIM l’appel d’offres a été attribué ind par Infratel Italia pour la création de connexions WiFi dans l’au-delà 5500 municipalités Italiens de plus de 2 000 habitants, dans le but d’intégrer et d’étendre le projet existant pour environ 2 500 municipalités jusqu’à 2 000 habitants, également géré par TIM, dans le cadre de la convention Consip LAN.

Dans un contexte d’appel d’offres qui a vu la présence de nombreux acteurs du secteur, la proposition de TIM a été la meilleure tant d’un point de vue technique qu’économique, se qualifiant d’abord sur les 5 lots dans lesquels l’ensemble a été divisé territoire national. La valeur totale du projet est d’environ 33 millions d’euros. L’accord prévoit la fourniture et l’installation de points d’accès et de systèmes de gestion et de contrôle, les services de supervision des appareils installés et la maintenance des appareils destinés à la diffusion de contenus multimédias sur les plateformes IP-Content Delivery Network.

Grâce à cette initiative, les citoyens et les touristes, italiens et étrangers, peuvent se connecter gratuitement aux réseaux WiFi individuels en téléchargeant l’application WiFi.Italia.it, disponible pour Android et IOS, qui offre un système d’accès unique et simple aux réseaux de la région fédération nationale avec Piazza WiFi Italia.

L’adhésion au projet nécessite que les administrations municipales signent un accord spécial avec Infratel Italia (informations et formulaires peuvent être téléchargés sur le site https://www.wifi.italia.it).

Cette initiative représente un outil important pour encourager l’utilisation des services numériques et confirme l’engagement de TIM et d’Infratel Italia dans la promotion de l’accès aux nouvelles technologies par un bassin de plus en plus important de citoyens, d’institutions et d’entreprises.