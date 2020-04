WIKO View4 arrive en Espagne avec trois jours d’autonomie

WIKO View4 est la nouvelle solution de mobilité d’une marque originaire de France qui a réussi à s’imposer sur le vieux continent, atteignant la quatrième place des ventes parmi les marques les plus vendues sur le marché de la téléphonie gratuite en Europe de l’Ouest.

WIKO View4 est un grand smartphone avec un écran de 6,52 pouces, une résolution HD + et un format de 20: 9. Le design comprend une réduction des bords, un cadre miroir brillant, un bord dégradé et une couverture arrière avec des effets de réfraction en inclinant le couvercle sous une source de lumière, dans une finition bleu “ciel” assez attrayante pour les yeux.

Un chipset se distingue par son matériel interne Mediatek A25 avec processeur à huit cœurs, accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage interne extensible avec des cartes microSD jusqu’à 256 Go.

Son système de caméra Il est alimenté par un triple capteur, le principal 13 MP et deux supplémentaires, 5 MP (114 degrés) grand angle et 2 MP de profondeur, plus une caméra selfie frontale de 8 MP installée dans une conception de baisse. Il intègre un mode IA, qui permet la détection et les ajustements automatiques, des fonctions créatives telles que le ralenti et le laps de temps, Google Lens pour la prédiction de texte intelligente ou la reconnaissance d’objets en temps réel, le mode nuit et le HDR.

Dans l’ensemble, le point culminant de ce terminal est un autonomie que le constructeur estime en trois jours complets d’utilisation sans avoir à recharger. Ceci est aidé par une batterie de grande capacité (5 000 mAh) et une optimisation du matériel et des logiciels pour une réduction de la consommation du SoC estimée à 38% par rapport aux modèles précédents de cette série “View”.

Il dispose également d’un bouton Google Assistant intégré, via lequel le mode Talkie Walkie est activé pour demander à Google de régler l’alarme, de mettre à jour le calendrier, d’allumer la lampe de poche et de nombreuses autres options sans avoir à déverrouiller le téléphone ou à l’activer avec la voix la commande “Ok Google”.

Spécifications de WIKO View4

Affichage: LCD IPS 6,52 pouces – 450 nits

Résolution: HD + (1600 x 720 pixels)

Chipset: Mediatek A25

CPU: Huit cœurs jusqu’à 1,8 GHz

GPU: PowerVR GE8320

RAM: 3 Go

Stockage: 64 Go extensible avec des cartes microSD

Caméra arrière: Triple capteur avec 13MP (principal) + 2MP (profondeur) + 5MP (114º grand angle)

Caméra frontale: 8 MP, zoom numérique 4x

Connectivité: 4G-LTE, Wi-Fi, Bluetooth, A-GPS, USB, prise audio 3,5 mm

Les dimensions: 165,7 x 75,8 x 8,85 mm

Le poids: 180 grammes

La batterie: 5000 mAh lithium polymère

Le nouveau terminal WIKO pré-installe la dernière version stable d’Android (v10) et est disponible en Espagne au prix recommandé de 169 euros. Terminal adapté à la gamme d’entrée (ou comme deuxième terminal) avec des caractéristiques exceptionnelles telles que ces trois jours d’autonomie.