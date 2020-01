Wind a lancé la nouvelle coupure de recharge de 6 euros en magasin

À partir d’hier 20 janvier 2020, l’opérateur vent introduit un nouvelle recharge standard coupée de 6 euros dans leurs magasins. La nouvelle coupe va de pair avec d’autres coupes de l’opérateur orange et les recharges spéciales de 5 et 10 euros toujours en circulation.

La coupe qui vient d’être mise en circulation, à partir de 6 euros, est également disponible en ligne, mais pour le moment vous ne la trouverez pas dans les supermarchés, à la caisse pour être clair. Découvrons ensemble les détails.

Wind introduit la coupure de recharge à 6 €

Commençons par vous rappeler que l’opérateur a également été averti par l’AGCOM du coût des recharges spéciales, qui ont remplacé les recharges standard équivalentes dans certains canaux. Dans le cas plus spécifique, la Recharge Spéciale de 5 et 10 euros, prévoit respectivement 4 et 9 euros de crédit téléphonique pour l’activation automatique de la promo avec Giga illimité pendant les 24 heures suivant la recharge. Ce dernier a remplacé la recharge standard de 5 et 10 euros, à la fois chez les revendeurs agréés et sur le site officiel de l’opérateur.

En ce moment je coupes disponibles dans les magasins Wind Sont: Recharge spéciale à partir de 5 euros, Recharge standard à partir de 6 euros, Recharge spéciale à partir de 10 euros, Recharge standard à partir de 11 euros, Recharge standard à partir de 15 euros, Recharge standard à partir de 20 euros, Recharge standard à partir de 25 euros, Recharge standard à partir de 30 euros, recharge standard à partir de 50 euros, recharge standard à partir de 90 euros et recharge standard à partir de 120 euros.

En ligne, cependant, les réductions disponibles restent: 5 euros uniquement avec Ricarica Special, 6 euros standard, 10 euros uniquement Ricarica Special, 11 euros standard, 15 euros standard, 25 euros standard, 50 euros standard et 100 euros standard. La coupe standard de 6 euros n’est pas encore disponible chez les revendeurs agréés, comme mentionné précédemment.