Wind, il y a deux nouvelles fonctionnalités importantes pour les opérations de charge

Avec la nouvelle année, il y aura des nouvelles importantes à la maison Vent. Comme nous le rapportons depuis quelques semaines, quelque chose d’important pourrait se produire au cours des prochains jours concernant le fournisseur d’orange. Le moment de la fusion finale avec 3 Italia se rapproche: le nouveau réseau single Wind Tre devrait voir le jour prochainement.

Le vent, deux changements importants pour toutes les opérations de charge

Cependant, les enjeux concernant l’union concrète de l’opérateur avec 3 Italia ne sont pas les seules nouveautés de ce début 2020. En effet, pour entrer beaucoup plus dans le concret de la vie des utilisateurs, force est de constater que l’opérateur a présenté quelques pertinent changements en ce qui concerne opérations de recharge. Les points à souligner sont précisément deux.

Premièrement, dans le sillage de la dynamique commerciale déjà suivie par TIM et Vodafone, Wind a également décidé de supprimer le carte extensible, ou les cartes avec carte à gratter et code à seize chiffres utiles pour augmenter votre crédit. Les cartes extensibles ne sont plus disponibles dans les coupures de recharge minimales, celles de 5 et 10 euros.

Dans le cadre de ce choix, Wind introduit toujours lentement un nouveau modèle de recharge: le Recharges spéciales. Toujours selon une directive commune inaugurée par TIM et Vodafone, la société orange propose à son public ces nouveaux modèles de recharge.

Avec une dépense de 5 et 10 euros les utilisateurs auront à leur disposition respectivement 4 et 9 euros de crédit résiduel et en même temps ils pourront activer un bonus pour une connexion internet illimitée pendant 24 heures à partir du moment de la recherche.