Wind introduit une nouvelle coupure de recharge standard de 6 euros

Nous sommes tous habitués aux classiques maintenant recharges en coupures multiples de 5 euros, d’un minimum de cinq euros, pour passer ensuite à dix, vingt, vingt-cinq jusqu’à un maximum de 120.

Une solution qui a fait ses preuves au fil des ans tout à fait adéquat pour répondre aux besoins des consommateurs, mais qui est désormais affectée par les évolutions du marché qui affectent tarifs mensuellement à payer, qu’ils supposent valeurs étranges ce qui oblige les consommateurs à recharger beaucoup plus que le montant dû.

Wind a apparemment évalué cette situation et a décidé de procéder à une solution mis en vigueur immédiatement.

Un virage résolument inattendu

À partir d’aujourd’hui, en fait, il sera possible à i magasins autorisés mais aussi en ligne, rechargez la valeur de 6 euros en mode standard, possibilité dénié cependant aux détaillants tels que les buralistes, les marchands de journaux et les guichets.

Faire une réfutation totale des différentes possibilités de rechargement offertes (net de cartes à gratter également) sont esquissées deux tableaux principaux.

Dans les magasins Wind les coupes disponibles seront: dans le cas d’une recharge spéciale, 5 et 10 euros, dans le cas d’une recharge standard, les coupes seront beaucoup plus importantes, soit: 6 €, 11 €, 15 €, 20 €, 25 €, 25 €, 30 €, 50 € 90 € et 120 €.

En cas de recharger en ligne au lieu de cela, les réductions seront: 5 et 10 euros avec une recharge spéciale, avec une recharge standard à la place, nous aurons: 6 €, 11 €, 15 €, 25 €, 50 € et 100 €.

N’oubliez pas que la recharge de votre carte SIM est essentielle pour extension de validité du même que plus loin 13 mois à partir de la date d’expiration.

Au cours du dernier mois, la carte SIM sera activé uniquement pour recevoir des appels et des messages, mais ne pourra pas effectuer d’opérations sortantes.