Pour le PDG Jeffrey Hedberg“Le lancement de WINDTRE dans une nouvelle marque représente un tournant décisif pour notre entreprise, le début d’une nouvelle phase pour nos clients particuliers et professionnels. Au nom de toute notre équipe, qui a travaillé sans relâche sur l’intégration et la modernisation de notre réseau, de nos systèmes et de tous les principaux points de contact avec les clients au cours des trois dernières années, je suis ravi d’annoncer la nouvelle identité de WINDTRE. Pour atteindre ces résultats, nous investissons 6 milliards d’euros en 5 ans dans l’innovation et les infrastructures modernes, ajoute-t-il, un investissement qui se reflète le mieux dans notre réseau «5G ready». L’ADN de la nouvelle marque, qui place toujours les clients au centre, et notre personnel nous permettra d’offrir et de lancer des services de haute qualité sur tout le territoire national. En particulier, conclut Hedberg, en cette période de grandes incertitudes, en tant qu’équipe, nous avons un rôle crucial à jouer pour offrir une connectivité de haute qualité à nos clients, aujourd’hui et dans le développement futur du pays “.

Wind TRE prêt pour la 5G, une nouvelle marque et un nouveau réseau arrivent

Les marques originales se transforment en une nouvelle marque pour le marché grand public, WINDTRE, de couleur orange aux formes arrondies et «liquides», qui conforte le positionnement de valeur de l’entreprise. Avec au centre, une technologie accueillante, «beaucoup plus proche» de la vie quotidienne des gens. Conformément à ces caractéristiques, le graphisme de WINDTRE Business, la marque dédiée aux entreprises et aux professionnels, est également renouvelé.

“Le rôle d’une entreprise TLC comme la nôtre doit être de faciliter les relations humaines”, dit-il Gianluca Corti, Directeur commercial. «Pour cette raison, WINDTRE veut rassembler les gens grâce à la technologie, en les soutenant chaque jour dans les défis du présent. Avec la nouvelle marque unique et la plus grande infrastructure mobile en Italie, souligne Corti, nous serons en mesure d’offrir des solutions commerciales nouvelles et efficaces, grâce à un réseau de magasins renouvelé dans tout le pays “.

Par ailleurs, le nouveau WINDTRE est né avec un réseau «Top Quality», selon les tests effectués par la société internationale de conseil et d’ingénierie des solutions umlaut. Une infrastructure issue d’investissements importants, créée avec succès par l’équipe Technologie dirigée par le CTO de l’entreprise, Benoit Hanssen. Avec environ 20 000 sites de transmission «prêts pour la 5G», le réseau WINDTRE représente le plus grand réseau mobile en Italie en termes de trafic géré et de capacité d’accès disponible et permettra la mise en œuvre rapide de la norme réseau de cinquième génération. En outre, il garantit un service vocal hautement fiable et est capable de prendre en charge les services TIC les plus innovants, au profit des familles et des entreprises.

La naissance de la nouvelle marque unique WINDTRE est annoncée par une campagne médiatique, diffusée à partir du dimanche 8 mars. Dans le premier spot, le logo est révélé à travers une animation spéciale, en mettant l’accent sur la force du réseau «Top Quality». Fiorello et Fabio Rovazzi seront les ambassadeurs de la marque unique, tandis que la campagne, dirigée par Gabriele Muccino, a pour bande originale la chanson multiplatine “Human Beings” de Marco Mengoni, star de la pop italienne, dans une version exclusive pour WINDTRE. Le choix suit l’allégation «beaucoup plus proche», en ligne avec le positionnement de valeur de la marque.

Le site institutionnel windtregroup.it est également en cours, une chaîne destinée à raconter l’identité de WINDTRE et son engagement dans la digitalisation du pays.

Sur le site de l’entreprise, ainsi que sur tous les autres principaux points de contact numériques de l’entreprise, une page dédiée à la marque unique est en ligne à partir d’aujourd’hui qui vous permet d’explorer la genèse de la marque, ses valeurs, la force de son réseau et la capillarité de son réseau de vente.