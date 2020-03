Wind Tre, voici les premières offres low cost du nouvel opérateur

À partir de la semaine dernière, précisément depuis 16 mars le nouveau manager est arrivé en Italie Wind Tre. Le fournisseur est né de la fusion effective entre Wind et 3 Italy: les deux anciennes compagnies de téléphone ont uni leurs forces pour créer ce qui a été rebaptisé le plus grand réseau téléphonique d’Italie.

Wind Tre, ce sont les premières promotions pour les utilisateurs

En ces jours de la vie, Wind Tre montre les premiers au public offres commerciales disponible à la fois en téléphonie fixe (avec des offres spéciales dédiées à la fibre optique) et en téléphonie mobile avec des promotions tout compris rechargeables incluant la consommation pour les appels, SMS et internet

L’une des meilleures initiatives dans le domaine de téléphonie mobile est la promotion Tout illimité. Grâce à cette promotion, les abonnés pourront compter sur une consommation Internet, des appels et des messages illimités au simple prix de 29,99 euros par mois.

Pour le jeune public, Wind Tre a pensé à une double initiative. D’une part, il y a l’offre SÉTUDIANT, pour tous les moins de 20 ans, avec appels téléphoniques illimités et Internet 40 Giga pour 9,99 euros tous les trente jours. Pour les moins de 30 ans il y a une promotion jeune avec 80 Giga internet plus aucune limite pour les appels et les messages à 11,99 euros.

Naturellement, Wind Tre est également active dans le téléphonie fixe. Dans ce cas, la promotion de référence est le Super fibre. Cette initiative garantit une connexion Internet illimitée depuis le domicile avec une vitesse de 1 Gbit / s et des appels illimités vers tout le monde. Le prix mensuel est de 19,99 euros.