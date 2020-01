Wind, une nouvelle offre avantageuse à retourner chez l’opérateur!

vent vient d’en commencer un campagne de reconquête destinée à certains de ses anciens clients, en leur offrant une offre vraiment avantageuse. Il s’agit du Tout compris 50 étoiles, un package qui comprend minutes d’appels illimités à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, 200 SMS et 50 Go d’Internet en 4G al prix de 7,99 euros par mois.

L ‘offre il ne s’adresse pas à tous les anciens clients Wind mais uniquement à ceux qui ont été contactés directement par l’exploitant ou a reçu le message suivant« Dépêchez-vous! Avec Wind All Inclusive 50 Giga Star, minutes illimitées et 200 SMS pour 7,99 euros par mois! Activation et SIM 10 euro. Courez dans les magasins d’ici le 17 janvier 2020. Coûts des informations et confidentialité sur wind.it/50star “.

Wind All Inclusive 50 Star, détails de la nouvelle offre adressée à certains anciens clients

Avec l’offre Wind All Inclusive 50 étoiles, certains anciens clients sélectionnés pourront profiter de minutes illimitées vers tous les numéros nationaux, 200 SMS et 50 Go d’Internet en 4G pour seulement 7,99 euros par mois. L’offre sera valable jusqu’au 17 janvier et peut être activé dans un point de vente agréé demander la portabilité de votre numéro.

L’offre ne comprend aucun frais activation SI la carte SIM reste active pendant vingt-quatre mois. Dans le cas où, avant l’expiration du délai de vingt-quatre mois, vous devriez passer à un autre opérateur ou demander la désactivation du service, alors vous serez 15 euros facturés sur le crédit restant. Cependant, un contribution de dix euros pour l’achat de la carte SIM, avec 1 cent de crédit inclus pour permettre l’utilisation de l’offre le premier mois.