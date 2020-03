Windows 10 1909 continue de croître, mais la fragmentation continue

Windows 10 1909, la dernière version du système d’exploitation de Microsoft, continue de gagner des parts de marché selon le rapport mensuel AdDuplex.

Le passage du modèle de développement à «Windows-as-a-service» et la publication de deux versions annuelles de Windows 10 ont provoqué une fragmentation accrue de la plateforme. Bien sûr, il n’atteint pas le degré extrême d’autres systèmes comme Android, mais il existe. À l’autre extrême se trouve Apple, un modèle à imiter dans les mises à jour logicielles, bien que celles de Cupertino l’aient plus facilement face au contrôle total de la plateforme et au nombre infini d’ordinateurs en moins dans son écosystème.

Microsoft ne parvient pas à amener les utilisateurs à mettre à jour en masse vers la dernière version (comme Apple le fait) dès sa publication. De graves problèmes de stabilité avec certaines mises à jour n’ont pas aidé. Si nous ajoutons qu’il n’y a pas eu non plus d’innovations ou d’améliorations dans le brouillon et les possibilités de retarder la version dans les versions grand public (qui n’existaient pas auparavant), simplement les utilisateurs et les entreprises préfèrent choisir la prudence et rester dans les versions antérieures plus tournées.

Partager Windows 10 mars 2020

La dernière mise à jour, Windows 10 1909, a augmenté de six points de pourcentage au cours du dernier mois et détient désormais une part de marché de 28,2%, selon les données d’AdDuplex. Cependant, le plus largement utilisé est encore Windows 10 1903, la version printanière de 2019 publiée il y a un an qui dépasse 50%.

Windows 10 1809 tombe un peu bien qu’il ait encore 11,4%. Fait intéressant, la version 1803 est passée à 5,5% et même la 1709 (deux ans et demi après son lancement) est passée à 1,4%. La firme d’analyse suppose que cela pourrait être dû au plus grand nombre de personnes à la maison en raison du coronavirus et de l’utilisation de PC plus anciens et obsolètes. Quant au nombre de versions de test, Insiders, il reste stable et varie entre 0,5 et 1% selon les différents rapports mensuels.

Dois-je mettre à niveau vers Windows 10 1909?

Pour limiter les fiascos des mises à jour précédentes et modifier la stratégie des deux versions majeures qu’elle avait suivies depuis le lancement, Microsoft créé une mise à jour moins ambitieuse qui a récupéré le concept de «Service Pack» avec l’objectif principal d’améliorer les performances et la stabilité, mais sans ajouter de nouvelles fonctionnalités principales.

Le manque de nouveautés et la distribution par phases, a réussi à contenir les erreurs des mises à jour précédentes et la vérité est que cette version il fonctionne bien et son utilisation est recommandée, soit comme une mise à jour de Windows Update, via l’assistant de mise à jour, l’assistant de mise à jour disponible via le Web que vous pouvez voir avec l’outil de création de médias dans le portail Web de Windows 10 ou via les images ISO que vous pouvez télécharger à partir du même site.

La prochaine version, Windows 10 2004, offrira des nouvelles plus importantes et la sortie de la version finale est attendue entre avril et mai. Tant que la situation COVID-19 le permet, car la pandémie affecte également le développement de logiciels.