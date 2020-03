Windows 10 a un bogue désagréable qui pourrait affecter les personnes travaillant à domicile

Windows 10 a un nouveau bogue qui affecte la connectivité Internet de certains utilisateurs, et dans certains cas empêche les principales applications – comme Office 365 – de se mettre en ligne, rendant ainsi la vie très difficile pour les personnes qui essaient d’utiliser ces applications pour travailler à domicile sous verrouillage pendant l’éclosion de Covid-19.

Le problème peut affecter ceux qui utilisent la mise à jour Windows 10 de mai 2019 ou la mise à jour de novembre 2019 et est provoqué par la mise à jour cumulative KB4535996 de Microsoft (qui est une mise à jour facultative déployée fin février).

Le bogue peut empêcher Office 365, Microsoft Outlook, Microsoft Teams – et d’autres logiciels en plus, y compris les navigateurs Web de Microsoft – de se connecter à Internet, avec des problèmes évidents pour ceux qui travaillent à domicile en utilisant ces applications en ces temps difficiles.

Microsoft note que tout logiciel qui utilise WinHTTP ou WinInet peut (et notez que l’utilisation du mot peut – le problème n’est pas garanti de se manifester) rencontrer des problèmes pour atteindre Internet.

La mise en garde est que beaucoup de ceux qui sont touchés par ce problème utilisent un VPN, et ce sont les gens les plus susceptibles d’être touchés par le gremlin. Mais bien sûr, ceux qui travaillent à domicile et qui doivent se connecter à des systèmes distants et travailler avec des données professionnelles sensibles sont les plus susceptibles d’utiliser un VPN pour la meilleure sécurité qu’il offre.

Apparemment, le problème peut se produire lors de la connexion ou de la déconnexion d’un VPN.

Microsoft explique: «Les appareils utilisant un proxy manuel ou configuré automatiquement, en particulier avec un réseau privé virtuel (VPN), peuvent afficher un état de connexion Internet limité ou inexistant dans l’indicateur d’état de connectivité réseau (NCSI) dans la zone de notification.

“Cela peut se produire lorsque vous êtes connecté ou déconnecté à un VPN ou après avoir changé d’état entre les deux.”

Fix imminent?

En termes de correctif, Microsoft priorise cela comme vous pouvez l’imaginer, précipitant un correctif avant la sortie mensuelle prévue, et il devrait être disponible début avril, nous dit-on.

En attendant, la nouvelle la plus positive est qu’il existe une solution de contournement potentielle très simple, et c’est simplement pour redémarrer votre machine. Cela peut ou peut ne pas fonctionner, mais au moins ce n’est pas une chose difficile à faire.

D’un autre côté, si vous devez continuer à le faire tout au long de la journée de travail, cela pourrait évidemment être assez frustrant, et vous perdrez potentiellement beaucoup de temps à regarder l’écran de démarrage ou le chargement du bureau. Et bien sûr, ce n’est pas une solution garantie – bien qu’au moins ce soit une atténuation à faible effort.

La mise à jour que Microsoft a reconnue comme l’origine du problème, KB4535996, a appliqué un certain nombre de correctifs, y compris une solution à un problème où le champ de recherche Windows ne s’affiche pas correctement, et il a également amélioré les performances de la batterie des ordinateurs portables en mode veille moderne.

Malheureusement, comme cela semble trop souvent être le cas avec les mises à jour cumulatives de Microsoft pour Windows 10 de nos jours, il a donné d’une main et a pris avec une autre, introduisant ce nouveau bugbear de connectivité nette.

Le moment de l’émergence de cette faille de Windows 10 est évidemment problématique, mais avec un peu de chance, ceux qui souffrent de ce bogue obtiendront une solution peut-être dès la semaine prochaine, selon exactement le début du mois d’avril que Microsoft vise pour une résolution.

