Windows 10 ajoute des transferts de fichiers par glisser-déposer pour les téléphones Samsung – .

Microsoft et Samsung continuent de renforcer leur partenariat avec une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux propriétaires d’appareils Galaxy de glisser-déposer des fichiers vers et depuis les PC Windows 10.

Les téléphones Samsung exécutant Link To Windows version 1.5 ou supérieure sont pris en charge.

Les PC Windows 10 et les téléphones Samsung doivent être sur le même réseau WiFi.

L’un des principaux avantages de rejoindre l’écosystème Apple est la relative simplicité avec laquelle la plupart des appareils et services de l’entreprise se connectent les uns aux autres. Un texte sur votre téléphone apparaîtra instantanément sur votre Mac et iPad. Une chanson ou un film que vous avez acheté sur iTunes sur un Mac sera accessible sur votre téléphone, votre tablette et votre Apple TV. De telles fonctionnalités font partie de la raison pour laquelle les fans d’Apple sont si dévoués à la marque, et bien que Microsoft et Samsung ne puissent pas encore rivaliser, les deux sociétés tentent de fournir un écosystème tout aussi cohérent.

Il y a quelques jours, Microsoft a révélé une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux propriétaires de téléphones Samsung de transférer sans fil des fichiers entre leurs téléphones et leurs PC Windows 10 à l’aide de l’application Votre téléphone. Pour faire glisser et déposer des fichiers entre les appareils, vous aurez besoin d’un appareil Samsung exécutant Link To Windows version 1.5 ou supérieure et le téléphone et le PC doivent être connectés au même réseau WiFi. Tous les types de fichiers sont pris en charge (pas les dossiers), jusqu’à 100 fichiers peuvent être transférés entre les appareils à la fois, et aucun de ces fichiers ne peut dépasser une taille de 512 Mo.

Que vous transfériez des fichiers du téléphone vers le PC ou vice versa, la première étape consiste à ouvrir l’application Votre téléphone sur votre PC (que vous devrez peut-être configurer si vous l’utilisez pour la première fois) et accédez à Écran de téléphone. Selon que vous déplacez des fichiers de Mes dossiers ou la Galerie sur votre téléphone, voici les instructions de Microsoft:

Pour faire glisser depuis Mes fichiers:

Une fois que vous avez ouvert l’écran Téléphone dans l’application Votre téléphone, utilisez votre souris pour accéder à un dossier dans Mes fichiers.

Appuyez longuement sur le fichier jusqu’à ce qu’une coche apparaisse, puis relâchez. Si vous souhaitez sélectionner des fichiers supplémentaires, vous pouvez le faire en appuyant dessus.

Utilisez votre souris pour appuyer de nouveau longuement sur le ou les fichiers que vous avez sélectionnés et une miniature apparaîtra. Faites glisser les fichiers vers l’emplacement souhaité sur votre PC. Le curseur changera pour indiquer quand vous pourrez supprimer le (s) fichier (s).

Pour faire glisser depuis l’application Galerie:

Une fois que vous avez ouvert l’écran Téléphone dans l’application Votre téléphone, utilisez votre souris pour accéder à vos albums et sélectionnez-en un.

Appuyez longuement sur une photo jusqu’à ce qu’une coche apparaisse, puis relâchez. Si vous souhaitez sélectionner des photos supplémentaires, vous pouvez le faire en appuyant dessus.

Utilisez votre souris pour appuyer longuement sur la ou les photos que vous avez sélectionnées et une miniature apparaîtra. Faites glisser la ou les photos à l’emplacement souhaité sur votre PC. Le curseur changera pour dire Copier lorsque vous pourrez déposer.

Et voici ce que vous devez faire si vous déplacez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone:

Une fois que vous avez ouvert Écran de téléphone dans le L’application de votre téléphone, utilisez votre souris pour sélectionner le ou les fichiers que vous souhaitez transférer et faites-les glisser vers la fenêtre de l’application Votre téléphone. Le curseur changera pour dire Copie quand vous êtes capable de tomber.

Relâchez la souris et vos fichiers commenceront à être transférés. Un indicateur de progression s’affiche pendant quelques secondes.

Une fois le transfert de fichiers réussi, vous pouvez afficher vos fichiers en appuyant sur la notification qui apparaît ou en accédant à Stockage interne > Dossier de téléchargement pour les trouver. Si vous faites glisser et déposez deux fois le même fichier, une copie du fichier sera transférée. Et notez que la réduction de votre téléphone annulera le processus de transfert.

