Windows 10 atteint 1 milliard d’appareils actifs par mois – .

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, parle de Windows sur le campus de Redmond de l’entreprise. (Photo de fichier .)

Microsoft a annoncé lundi qu’il y avait 1 milliard d’appareils actifs exécutant Windows 10.

«Une personne sur sept sur la planète planifie, crée, crée des idées, exécute, déplace, secoue et fait de grandes choses avec Windows 10», a écrit Microsoft CVP Yusuf Mehdi dans un article de blog.

En 2015, Microsoft a annoncé son objectif d’obtenir 1 milliard d’appareils actifs exécutant Windows 10 d’ici 2018, de sorte que le jalon est venu deux ans plus tard que prévu.

En septembre dernier, Microsoft a dépassé la barre des 900 millions, contre 800 millions en mars 2019.

Windows 10 alimente une variété de matériel, y compris des PC, des tablettes, des consoles Xbox, des casques de réalité mixte et plus encore.

«Windows 10 est le seul système d’exploitation au cœur de plus de 80 000 modèles et configurations de différents ordinateurs portables et 2 en 1 de plus de 1 000 fabricants différents», a écrit Mehdi.

Dans le cadre de la fin de la prise en charge de Windows 7, Microsoft a exhorté les utilisateurs à mettre à niveau vers Windows 10, un mouvement qui, pour certains, nécessitait une nouvelle machine. Cela a aidé les ventes de PC à la première année de croissance depuis 2011.

Plus de la moitié de tous les PC sont désormais sous Windows 10, selon les chiffres de septembre de Net Applications.