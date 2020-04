Windows 10 avec 192 Mo de RAM. C’est possible?

Si nous examinons les exigences minimales qui, selon Microsoftsont nécessaires pour utiliser Windows 10, nous allons vérifier que ceux de Redmond parlent d’un minimum d’un gigaoctet de RAM pour la version 32 bits, et double, deux gigaoctets, pour sa sœur aînée, la 64. Comme nous pouvons le lire sur cette même page, “Ce sont les exigences de base pour installer Windows 10 sur un PC. Si votre appareil ne répond pas à ces exigences, vous ne disposez peut-être pas d’une expérience optimale avec Windows 10 et vous pourriez envisager d’acheter un nouveau PC. »

Et nous savons tous que, lorsque nous parlons de minima, nous parlons d’une expérience utilisateur quelque peu limitée: nous devrons abandonner certains composants du système, les effets visuels, utiliser trop d’applications simultanément. Et est-ce que, pour de nombreux efforts louables déployés par Microsoft pour optimiser au maximum les performances d’un système, il est impossible de déplacer une Ferrari avec le moteur d’une Vespa. Ou peut-être pas?

Ça marche! https://t.co/6wotLMV8Yt pic.twitter.com/zyNQqtlVMI

– Sakura NØri 🌸 (@ 0xN0ri) 2 avril 2020

Dans le tweet, nous pouvons voir comment un utilisateur a réussi à démarrer Windows 10 sur un système équipé uniquement de 192 mégaoctets de RAM. Si nous passons en revue l’intégralité du fil Twitter, nous pouvons voir que, dans son enquête particulière, il a effectué des tests avec différentes configurations de mémoire, documentant le tout avec des images du gestionnaire de tâches, qui montre la mémoire totale disponible dans le système. Ainsi, par exemple, nous vérifions que 192 mégaoctets est probablement le minimum absolu pour Windows 10 car, par exemple, le test effectué avec 128 Mo a donné un résultat négatif.

Selon l’auteur du test, Sakura Nori, les performances du système étaient adéquates, bien qu’il serait intéressant de voir s’il faisait référence à Windows 10, sans plus, ou à l’utiliser comme base pour d’autres tâches. Et, par exemple, il est difficile d’imaginer qu’un navigateur, par exemple Google Chrome, puisse fonctionner de manière minimalement fluide avec trois onglets ou plus ouverts. Et la même chose si nous parlons de diverses applications de productivité, par exemple. Évidemment, l’édition audio ou vidéo est totalement exclue.

Pour les tests, Nori a utilisé une machine virtuelle d’application VirtualBox sur un ordinateur de bureau Dell Inspiron 3670. Quant à la version de Windows 10 utilisée, c’était avec la version mise à jour au 10 novembre 2019, il semble donc que Microsoft ait récemment optimisé le système d’exploitation pour pouvoir fonctionner sur des machines bas de gamme.