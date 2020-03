Windows 10, comment masquer des fichiers et des dossiers sur votre PC

Sur les smartphones, il est assez simple de cacher des images, des documents et des fichiers de toutes sortes aux regards indiscrets. Aujourd’hui, en effet, le Google Play Store propose plusieurs applications gratuites (mais aussi des services payants) qui vous permettent de masquer des fichiers que, pour une raison ou une autre, vous préférez garder confidentiels.

Parfois, cependant, il pourrait être utile masquer également certains fichiers sur votre PCsurtout si vous le partagez avec d’autres personnes, amis ou famille qui ils sont. Que faire dans ce cas? Est-il nécessaire de télécharger des outils ou logiciels tiers? Non, si vous avez une copie authentique de Windows 10, vous n’aurez pas besoin d’applications et de programmes spéciaux, car il la dernière version du système d’exploitation de Microsoft offre tous les outils nécessaires pour masquer des fichiers sur votre ordinateur. Voici un guide simple où je vais vous montrer comment masquer des fichiers et des dossiers de votre PC Windows.

Comment masquer des fichiers et des dossiers à partir d’un PC Windows

Tout d’abord, recherchez et sélectionnez le dossier que vous souhaitez masquer. Cliquez sur l’entrée vue, puis sur l’article Masquer les éléments sélectionnés, en haut à gauche de la barre d’outils.

Si le dossier contient des fichiers, il vous sera demandé si vous souhaitez masquer uniquement le dossier ou tout le contenu, puis les sous-dossiers et les fichiers qu’ils contiennent. En règle générale, il est préférable de masquer l’intégralité du dossier, et donc également son contenu.

Alternativement, si vous souhaitez uniquement masquer certains fichiers dans un dossier, sélectionnez-les simplement puis répétez l’opération, ou cliquez sur l’élément vue et puis Masquer les éléments sélectionnés. Pour afficher les fichiers ou dossiers cachés en cas de besoin, vous devrez cliquer à nouveau vue puis cochez la case Fichiers cachés, directement dans le dossier où sont stockés les fichiers que vous avez décidé de masquer. Les fichiers ou dossiers cachés sont affichés avec une icône fanée.

Et voila. Vous avez terminé. C’est simple, non?