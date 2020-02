Windows 10: des pilotes qui se mettent à jour?

Windows 10, du Aperçu d’initié (20H1), incorpore une nouveauté qui, à mon avis, devrait donner matière à discussion. Et, comme annoncé dans la communauté Microsoft Tech, il est possible qu’en peu de temps nous oublions la tâche parfois fastidieuse de mise à jour des pilotes des composants de notre PC. Ils peuvent le faire pour compenser de plus en plus les difficultés que rencontrent les personnes qui souhaitent utiliser Windows sans avoir de compte Microsoft.

À cette fin, et comme nous pouvons le lire dans cette publication, la proposition de Redmond est que les fabricants de matériel peuvent ajouter des mises à jour de pilotes pour leurs périphériques dans le flux de mise à jour du système. Autrement dit, lorsque Windows 10 vous indique qu’il existe des mises à jour disponibles pour votre système, vous pouvez notamment trouver un pilote mis à jour pour votre système.

Il est vrai qu’il existe déjà des pilotes (ou, pour être plus précis, des applications de composants) qui effectuent automatiquement cette tâche. Cependant, nous parlons d’applications indépendantes qui, bien que bien intégrées au système, ne profitent pas de la grande collection d’avantages offerts par le système de mise à jour du système d’exploitation de Microsoft.

Et cela dans le meilleur des cas, car dans la plupart des cas, il arrive que vous installiez un pilote, le composant qui lui est associé fonctionne, et vous oubliez son existence pour toujours. Et qu’est-ce qui ne va pas avec ça? Eh bien, il est possible qu’au fil du temps, le fabricant publie des mises à jour qui corrigent les erreurs, améliorent les performances, ajoutent de nouvelles fonctionnalités, etc. Et bien sûr, à moins que vous ne visitiez régulièrement leur site Web, il est fort probable les manquer.

Avec cette nouveauté de Windows 10, Microsoft (pris en charge par les fabricants de matériel, bien sûr) pourrait mettre fin au problème de pilotes obsolètes et, vu de cette façon, il semble incontestable que c’est une bonne idée, et qu’il ne reste plus qu’à la célébrer. Cependant, depuis que je l’ai lu, il y a quelque chose que je ne peux m’empêcher de me demander, et cela m’inquiète vraiment. Je veux dire ce qui suit.

Windows 10 sera-t-il en sécurité après ce changement?

Oui, vous y avez sûrement déjà pensé: des tiers vont-ils pouvoir utiliser l’outil de mise à jour du système d’exploitation pour effectuer déploiements massifs de logiciels? Eh bien, nous en parlons plus ou moins, et analysé sous cet angle, tout se trouve avoir un ton un peu plus gris. Un peu plus inquiétant.

Je tiens pour acquis, bien sûr, que Microsoft et ses partenaires ont pris en compte les risques dès la minute zéro de la conception de cette nouvelle fonctionnalité. Et, par conséquent, qu’avant son déploiement définitif, les principales menaces ont déjà été prises en compte. Bien sûr, ce ne sera pas facile pour cybercriminels Vous pouvez profiter de cette nouveauté à des fins malveillantes. Mais, bien sûr, difficile (ou même très difficile) ne signifie pas impossible.

Et si quelque chose n’est pas impossible, et que la récompense que vous pouvez obtenir pour y parvenir dépasse de loin l’effort qui doit être fait, je ne doute pas qu’en ce moment même, il devrait déjà y avoir suffisamment de mauvais esprits analysant cette nouvelle fonction Windows 10, à la recherche et à la capture d’un trou à exploser, d’une vulnérabilité à mettre à votre service. Et s’ils réussissent, ils pourraient finir par déployer des logiciels malveillants sur un grand nombre de systèmes.

Mais alors, ce changement rend-il le système d’exploitation de Microsoft plus précaire qu’il ne l’était jusqu’à présent? La vérité est que ce n’est pas nécessairement le cas. Parce que? Très simple, car nous venons d’évaluer un risque lié à la mise à jour automatique des pilotes dans Windows 10, mais nous n’avons pas pris en compte que, en même temps, cela résout un autre problème existant.

Exactement! Les pilotes obsolètes ils peuvent être, et sont à plusieurs reprises, un problème de sécurité du système. N’oublions pas qu’au final, on parle de lignes de code qui régissent le fonctionnement de notre système. Ainsi, un pilote obsolète peut être une porte ouverte sur notre système. Et contrairement aux risques du nouveau système de mise à jour des pilotes Windows, qui pour le moment sont hypothétiques, ceux dont nous parlons maintenant sont très, très réels, et nous les connaissons depuis longtemps.

Alors, ce qui est pire, le risque potentiel d’un déploiement massif de logiciels malveillants via les mises à jour des pilotes Windows 10, ou le grand nombre de systèmes avec des pilotes obsolètes, qui constituent déjà une menace réelle? Honnêtement, après toute la matinée à y penser, je n’ai rien de clair et je suis très intéressé votre opinion À cet égard: Windows est-il maintenant, avec ce changement, plus ou moins certain qu’auparavant?