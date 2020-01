Windows 10, enfin corrigé un bogue d’explorateur de ressources

windows 10, fer de lance de la célèbre société de logiciels Microsoft, est un système d’exploitation constamment mis à jour et est le cheval de bataille de la célèbre société de Bill Gates.

Néanmoins, il n’est pas exempt de boguesen fait, précisément à cause de son dynamisme, il peut occasionnellement rencontrer quelques petits erreur de programmation ce qui conduit à la naissance de défauts gênants, qui disparaissent généralement d’eux-mêmes, mais qui peuvent parfois se reproduire périodiquement.

Correction du bug de la boîte de l’explorateur de ressources

Un bug particulièrement ennuyeux qui est apparu ces derniers mois était celui lié à explorer les ressources, n’a pas été perturbé par la mise à jour du Novembre 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Ce bug l’a fait impossible de rechercher dans la section de recherche, il explore les ressources, empêchant tout type de frappe.

Comme si cela ne suffisait pas, cela ne permettait même pas de coller le nom du fichier à rechercher à partir de texte externe, car cela rendait impossible clic droit souris.

Apparemment Microsoft a finalement décidé de remédier à ce bug ennuyeux plutôt que grave, en fait il a récemment publié la mise à jour KB4532695, qui plusieurs mois plus tard devrait enfin mettre fin à la vie de ce bug.

Microsoft, et en particulier Windows, ne sont pas nouveaux dans ce genre de choses, en fait, la société de logiciels publie mises à jour d’une manière stable et en cours pour votre système d’exploitation, dans le but de réduire ces petits défauts et d’augmenter la stabilité de la plateforme.

À la lumière de cela, nous vous recommandons toujours à jour vos ordinateurs personnels, afin de vous garantir la plus grande stabilité et sécurité possible.