Windows 10 est nul – Linux peut-il nous sauver tous?

Soupir. Vous savez, Windows 10 était génial. C’était peut-être parce que Microsoft aurait pu publier presque n’importe quoi après Windows 8 et cela semblerait brillant en comparaison, mais à l’époque, il semblait que le nouveau système d’exploitation avait résolu presque tous les problèmes de son prédécesseur.

Microsoft ne nous a plus imposé son horrible interface Metro, insistant sur une interface à écran tactile grande et laide pour les personnes qui n’ont pas d’écrans tactiles. Au lieu de cela, le bon vieux menu Démarrer était de retour!

Et, alors que Windows 8 ressemblait à un logiciel gonflé qui avait du mal à fonctionner sur des PC qui correspondaient à ses exigences système minimales, Windows 10 avait l’impression que Microsoft avait en fait essayé de créer un logiciel qui pourrait fonctionner sur des PC plus anciens ou moins puissants.

Bien que Microsoft ne publiera probablement jamais un système d’exploitation léger pour rivaliser avec Chrome OS, beaucoup d’entre nous ont été agréablement surpris de la performance de Windows 10 avec ses spécifications minimales. Ce n’était pas parfait, mais c’était mieux que Windows 8.

Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé? Pourquoi Windows 10 est-il maintenant un tel gâchis? Récemment, Microsoft a publié une mise à jour après mise à jour qui semble casser plus de choses qu’elles n’en réparent. Ensuite, lorsque Microsoft s’efforce de publier un correctif pour ces nouveaux problèmes, il semble qu’il en introduit encore plus.

Beaucoup de ces nouveaux problèmes entraînent même le fameux écran bleu de la mort. Cet écran d’erreur était autrefois si répandu dans les versions antérieures de Windows qu’il est devenu emblématique. Vous pensiez avoir enfin vu le dernier avec Windows 10? Eh bien, c’est de retour. Avec vengeance.

Maintenant, Windows 10 a une telle base d’installation que, même avec de nombreux rapports de problèmes, pour la majorité des utilisateurs, Windows 10 fonctionne toujours bien. Et ça fait beaucoup de monde.

Cependant, même si vous n’avez pas été touché par une mise à jour douteuse de Windows 10, le flux constant de nouvelles sur les personnes qui ont été affectées et regardent maintenant avec découragement un écran bleu, ne peut pas empêcher de diminuer votre confiance dans Windows 10 Bien sûr, cela fonctionne pour vous maintenant. Mais n’est-ce qu’une question de temps avant que Microsoft ne casse votre PC?

Que pouvez-vous faire?

Alors que peux-tu faire? Arrêter Windows 10 de la mise à jour est une solution à court terme décente. Cela signifie que vous pouvez suspendre l’installation des mises à jour, attendre de voir s’il y a des problèmes signalés (et d’après les antécédents de Microsoft, il y en aura), puis décider de l’installer ou non une fois que vous êtes sûr qu’il a gagné. t impact votre PC.

Nous expliquons comment arrêter une mise à jour de Windows 10, qui vous guide tout au long du processus. Cependant, l’arrêt des mises à jour de Windows 10 ne devrait être que temporaire. La plupart du temps, ces mises à jour incluent des correctifs de sécurité importants, vous ne devez donc pas exécuter un système d’exploitation non corrigé trop longtemps.

Alors, peut-être est-il temps pour un changement plus radical. Il est peut-être temps de quitter Windows 10.

Linux est-il la réponse?

L’une des façons les plus simples d’abandonner Windows 10 est d’obtenir un nouveau MacBook ou Mac, qui exécute macOS, ou un Chromebook, qui exécute Chrome OS.

C’est, bien sûr, une option coûteuse. Cependant, si vous souhaitez conserver votre PC ou ordinateur portable passionnant et vous éloigner de Windows, il est temps d’envisager sérieusement Linux.

Linux est un système d’exploitation open source, et il est incroyablement populaire. Il est gratuit à télécharger et à installer (à l’exception de certaines versions destinées aux utilisateurs d’entreprise) et il s’exécute sur n’importe quel PC capable d’exécuter Windows 10. En fait, étant donné qu’il est plus léger que Windows 10, vous devriez trouver qu’il fonctionne mieux que Windows. dix.

Peut-être le meilleur de tous, Linux est disponible dans une grande variété de formes et de tailles. Appelées distributions, ou distributions, ces différents tours de Linux s’adressent à différentes personnes. Il existe des distributions hardcore pour les experts Linux, ainsi que des distributions pour débutants, et celles qui sont conçues pour fonctionner sur du matériel ancien et sous-alimenté.

Si vous êtes nouveau sur Linux, Ubuntu et Mint sont les distributions à découvrir, car elles sont extrêmement faciles à utiliser. Mint en particulier est bon pour les migrants Windows car il possède une interface utilisateur très similaire à Windows 10, vous vous sentirez donc comme chez vous.

Grâce à la popularité de Linux, de nombreux programmes (et un nombre croissant de jeux) que vous utilisez dans Windows 10 auront des versions Linux. Sinon, il existe de nombreuses alternatives excellentes. Bien que Microsoft Office ne fonctionne pas sur Linux, LibreOffice est une excellente alternative (gratuite), par exemple.

Il existe également des projets comme WINE (Wine Is Not an Emulator) qui vous permettent d’exécuter des applications Windows 10 sous Linux.

Il y a donc de nombreuses raisons de passer à Linux si Windows 10 vous dérange. Bien qu’il ne soit pas idéal de devoir changer de système d’exploitation, si Microsoft continue de briser Windows 10, cela ne laissera pas beaucoup de gens sans autre option – et cela peut à son tour inciter l’entreprise à régler son désordre.