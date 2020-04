Windows 10 fonctionne sur un iPhone X, mais se recharge en 20 minutes

Ce n’est pas la première fois que nous voyons un système d’exploitation de bureau comme Windows 10 s’exécuter sur un appareil mobile, mais dans ce cas, nous avons une expérience très intéressante, car nous avons pu voir ledit système d’exploitation fonctionnant sur un iPhone X Apple “sans problème”, entre guillemets car, comme vous l’avez peut-être imaginé, l’expérience utilisateur est loin d’être parfaite.

L’iPhone X est un smartphone qui est arrivé sur le marché fin 2017 aux côtés de l’iPhone 8 et de l’iPhone 8 Plus. Au niveau matériel, il a un puissant SoC Apple A11 Bionic, dont le processeur est composé de six cœurs (architecture ARM) et 3 Go de RAM. Windows 10 a besoin d’au moins 2 Go de RAM pour offrir une expérience minimale acceptable, mais dans ce cas, il a dû être exécuté via la virtualisation, ce qui affecte considérablement les performances.

La virtualisation via “Virtual Machine” a été utilisée pour faire fonctionner Windows 10 sur un iPhone X. Le temps d’installation a été autour deux heures, et pour terminer le processus de démarrage du système, en moyenne, environ 20 minutes. Cela signifie que c’est une bonne idée de le laisser charger et d’aller faire autre chose pour profiter du temps.

Comme nous pouvons le voir dans la vidéo ci-jointe les performances sont assez médiocres mais ça marche, et il n’y a pas de problèmes significatifs ni dans l’interface ni dans l’interaction avec les principaux éléments de Windows 10.

Windows 10 fonctionne sur un smartphone, mais n’est pas viable pour une utilisation normale

La possibilité d’exécuter Windows 10 en utilisant la virtualisation sur un smartphone pourrait ouvrir tout un monde de possibilités sans le fait que les performances sont malheureusement très faibles. Le fait que nous ayons besoin de plusieurs secondes pour faire quelque chose d’aussi simple que d’ouvrir un dossier est déjà un signe clair qu’il n’est pas viable pour une utilisation normale, une réalité qui devient claire quand nous voyons que pour démarrer ledit système d’exploitation, nous devons attendre 20 minutes.

Il est évident que cette réalité pourrait changer si Microsoft décidait de développer une version de Windows 10 adaptée au secteur des smartphones, ce qui en ce moment cela nous semble peu probable, puisque la société Redmond se concentre sur Windows 10 et Windows 10X, une version dudit système d’exploitation conçue pour tirer parti des appareils à double écran.

Peut-être qu’un de nos lecteurs pense à Windows 10 sur ARM, mais il ne faut pas oublier que ledit système d’exploitation n’est pas une version adaptée aux appareils mobiles, mais est destiné à portable et convertible basé sur des puces Snapdragon avec des processeurs ARM.

