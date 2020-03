Windows 10 laissera ces applications facultatives

Depuis son lancement, Windows 10 se caractérise par une série d’applications et de fonctions spécifiques destinées aux utilisateurs de base et aux professionnels, une réalité qui a changé progressivement pour s’adapter au passage du temps et aux différents besoins de ces types d’utilisateurs.

Ceci est une conséquence directe du modèle que Microsoft a adopté avec Windows 10, un système d’exploitation devenu les fenêtres “ultimes” et cela suit, comme nous le savons, le modèle de service par rapport au modèle de produit classique que nous avions vu dans Windows 8.1 et versions antérieures.

Ce modèle transforme Windows 10 en quelque chose de vivant et de changeant, et en cycles relativement courts, car, comme nous le savons, il reçoit de nouvelles mises à jour d’une grande importance dans les six mois. Ces mises à jour introduisent souvent des changements majeurs qui peuvent affecter de manière significative votre interface, les performances, la stabilité et vos applications et fonctionnalités.

Microsoft étendra la liste des applications facultatives dans Windows 10

Avec la sortie de la prochaine mise à jour semestrielle majeure pour Windows 10, Microsoft a confirmé son intention d’étendre la liste des applications et fonctionnalités optionnelles. C’est un mouvement très curieux, car certains d’entre eux sont assez populaires, et donc leur intégration dans cette liste d’applications “optionnelles” cela peut devenir “discutable”.

Ce sont toutes les applications et fonctionnalités qui deviendront en option Avec la sortie de Windows 10 Update 20H1, provisoirement connue sous le nom de Windows 10 May 2020 Update:

Peindre.

Bloc-notes.

WordPad.

PowerShell (ISE): environnement de script intégré Windows PowerShell.

Print Management Console – Utilisé pour activer la gestion des imprimantes, des pilotes d’imprimante et des serveurs d’imprimante.

Windows 7 Steps Recorder – Un outil avec un enregistreur de frappe, une capture d’écran et une fonction d’annotation.

Télécopie et numérisation Windows: comme son nom l’indique, il ajoute des fonctions de télécopie et de numérisation.

Si nous n’utilisons pas ces applications et fonctionnalités, nous pouvons les désactiver en entrant “Gérer les fonctionnalités optionnelles”. Pour atteindre cette destination, nous pouvons écrire le nom directement dans la barre de recherche de Windows 10.

Je vous rappelle que les désactiver ou les supprimer ne les effacera pas complètement, ils continueront à occuper une petite partie du disque dur, et que si vous n’avez pas de substitut qui vous permette de les couvrir, vous pouvez avoir des problèmes à court ou moyen terme.

La mise à jour de Windows 10 20H1 aura lieu fin avril et il apportera, parmi ses principales innovations, des améliorations dans l’explorateur de fichiers, un nouvel outil de gestion pour le stockage réservé, des améliorations dans la recherche Windows, une application Cortana, qui en théorie sera séparée du système d’exploitation, et une nouvelle option pour Restauration PC.