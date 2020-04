Windows 10 lent? Voici comment accélérer votre ordinateur

De nombreux utilisateurs se sont récemment plaints d’un ralentissement anormal et inattendu dans les téléchargements de la Système d’exploitation Windows 10. Souvent, ce problème est dicté par l’espace mémoire insuffisant sur les disques mais, dans certains cas, la nature du problème peut en être une autre. Windows 10en fait, il utilise des dieux quotidiens des services qui alourdissent excessivement l’ensemble du système, ce qui le rend pratiquement inutilisable. Voyons donc comment désactiver ces services pour accélérer votre ordinateur.

Windows 10: voici comment désactiver des services supplémentaires

DÉSACTIVER LES SERVICES AU DÉBUT DE WINDOWS 10

Une première étape pour accélérer votre ordinateur consiste à désactiver tous les services qui démarrent au démarrage du système d’exploitation Windows 10. Voici comment procéder:

Ouvrez la boîte de recherche Windows, accessible via la touche Windows sur le côté gauche du bureau, et tapez “Configuration système », ou “Msconfig”;

Positionnez-vous au tableau services;

Retirez la coche, le cas échéant, du bouton Masquer tous les services Microsoft et désactivez, en supprimant à nouveau la coche, les services suivants:

Service de routeur AllJoyn

Service de chiffrement de lecteur BitLocker

Services de cryptographie

fax

serveur

poste de travail

Gestionnaire de connexion automatique d’accès à distance

Gestionnaire de connexions d’accès à distance

Service de démonstration de la boutique

Politique de retrait de la carte à puce

Configuration du bureau à distance

téléphonie

Services de bureau à distance

Interface de service invité Hyper-V

Service de pulsation Hyper-V

Service d’échange de données Hyper-V

Service de virtualisation de bureau à distance Hyper-V

Service d’arrêt invité Hyper-V

Service de synchronisation horaire Hyper-V

Service de session de machine virtuelle Hyper-V

Cliché instantané demandeur du volume Hyper-V

DESACTIVER LES EFFETS VISUELS DE WINDOWS 10

L’un des principaux facteurs qui pèsent sur Windows 10 est lié aux effets visuels et aux animations présents dans le système. Pour désactiver ces fonctionnalités, voici quelques étapes simples:

Accédez à la section de recherche, via le bouton Windows en bas à gauche, et saisissez la case appropriée “Paramètres système avancés ».

Positionnez-vous ensuite sur la carte avancé et sélectionnez la clé réglages dans la section dédiée à performance;

À ce stade, vous devez aller à la carte Personnel visuel, sélectionnez Personnaliser et désactivez, en supprimant la coche, les éléments suivants:

Il anime les fenêtres lorsqu’elles sont agrandies ou réduites

Ouvrir les zones de liste déroulante avec effet de défilement

Commandes de fenêtre et éléments animés

Afficher l’ombrage des fenêtres

Utiliser un ombrage pour les étiquettes d’icônes sur le bureau