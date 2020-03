Windows 10 met à jour “Votre téléphone”: deux nouvelles importantes arrivent

Microsoft Corporation a un Mise à jour Windows 10 spécifique à l’application “Votre téléphone», Couramment utilisé par les utilisateurs d’Android pour interfacer leurs appareils avec le PC. Dans la dernière version disponible, les changements aux initiés du circuit Preview sont proposés, qu’ils obtiennent deux nouveautés très important pour l’utilisation des plateformes de mise en miroir.

Cependant, il convient de noter que la nouvelle mise à jour ne prévoit pas l’applicabilité des fonctions à un niveau universel. Semble être un mise à jour réservée aux nouvelles familles de smartphones Samsung 2020, avec une référence détaillée aux gammes commerciales d’appareils: Galaxy 20 et z-Flip. Dans tous les cas, le changelog est intéressant et améliore la convivialité des systèmes d’interface pour les notifications et les messages. Voici ce qui change.

Windows 10: utilisez votre téléphone depuis votre ordinateur avec la nouvelle mise à jour de l’application Microsoft

Deux options importantes débutent pour les utilisateurs du célèbre système d’exploitation Redmond qui utilisent le système d’interconnexion avec les appareils mobiles androïde. En particulier, nous assistons à l’octroi:

Copier – Coller: pour déplacer des textes, des notes et des messages du PC vers le smartphone et vice versa. Windows 10 avril 2018 ou version ultérieure requis (pas de problème si vous êtes un initié)

Messages RCS

Une autre nouveauté d’importance historique est celle toujours attendue pour tous les smartphones Samsung. Dans ce cas, nous parlons de la fonctionnalité pas un peu polyvalente de l’utilisation des appareils écran éteint pour vérifier les fonctionnalités mobiles. Cela signifie que nous pouvons continuer à interfacer avec le PC dans le plein respect de la vie privée et conscients de la sauvegarde des encoches de batterie précieuses.

Avez-vous reçu la mise à jour? Faites-nous savoir ce que vous pensez en nous laissant votre commentaire personnel à ce sujet. En attendant, nous vous invitons à examiner les nouvelles fonctionnalités du nouveau package qui arrivent en même temps que le déploiement tant attendu Mise à jour d’avril.