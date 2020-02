Windows 10 obtient un correctif pour les bogues de recherche de longue durée

Windows 10 a reçu une autre mise à jour qui promet de résoudre certains bogues gênants avec la fonctionnalité de recherche rencontrés par ceux qui exécutent la mise à jour de novembre 2019 (et la mise à jour de mai 2019, d’ailleurs).

Microsoft a du mal à résoudre les problèmes liés à la recherche dans l’Explorateur de fichiers depuis un certain temps maintenant, et comme nous l’avons observé fin 2019, l’outil de recherche a rencontré des problèmes qui l’ont interrompu de plusieurs manières différentes, notamment en rendant impossible pour certains utilisateurs de redresser – cliquez sur la barre de recherche et collez-y du texte.

Comme Tom’s Hardware l’a repéré, le correctif KB4532695 qui vient d’être publié pour la mise à jour de novembre 10 de Windows 10 et la mise à jour de mai 2019 corrige ces problèmes liés à la recherche.

Dans un document de support, Microsoft précise que la mise à jour applique les mesures de dépannage suivantes:

Met à jour un problème qui fait apparaître une zone grise lorsque vous effectuez une recherche dans le Panneau de configuration et l’Explorateur de fichiersMet à jour un problème qui empêche la barre de recherche de l’Explorateur de fichiers de coller le contenu du presse-papiers à l’aide du bouton droit de la souris (clic droit) Met à jour un problème qui empêche la barre de recherche de l’Explorateur de fichiers de recevoir les entrées de l’utilisateur

Ce correctif a également été déployé pour la mise à jour de Windows 10 de mai 2019, comme mentionné, bien que seul le premier correctif – le problème avec la boîte grise apparaissant – concerne ces utilisateurs.

Vous obtiendrez le correctif, comme d’habitude, via Windows Update.

Dites bonjour pour une meilleure précision

KB4532695 applique en outre un certain nombre d’autres correctifs et améliorations, y compris une solution aux erreurs lors de la suppression des lecteurs flash des concentrateurs USB Type-C, et un bugbear par lequel les invitations à jouer dans les jeux multijoueurs ne fonctionnaient pas dans certains scénarios. Apparemment, la précision de l’authentification faciale via Windows Hello est également renforcée avec cette mise à jour particulière.

Les mises à jour cumulatives de Microsoft ont eu une route assez difficile tout au long de 2019 et se révèlent toujours problématiques cette année, le dernier problème étant un correctif de sécurité pour une vulnérabilité critique qui aurait provoqué des plantages et même des échecs de démarrage.