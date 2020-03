Windows 10 pose à nouveau des problèmes de connexion Internet

Mises à jour cumulatives de Windows 10 continue de casser quelque choses. Au cours des derniers mois, nous avons vu comment les correctifs Microsoft pour ce système d’exploitation ont causé des problèmes avec les processeurs Intel iGPU, avec le menu Démarrer et ont également généré des erreurs qui ont provoqué des défaillances majeures, comme celle qui a produit une utilisation élevée du CPU.

Il est clair que Microsoft n’a pas fini de frapper les correctifs pour Windows 10 et que les mises à jour cumulatives qu’il publie ne sont pas assez raffinées pour les utilisateurs généraux. Au cas où quelqu’un douterait encore de cette réalité, il suffit de voir que la mise à jour cumulative publiée le 27 février, le KB453599donne aussi Problèmes de connexion Internet sur divers ordinateurs Windows 10.

Microsoft a récemment confirmé qu’il s’agit d’un bug et qu’il n’affecte, en théorie, que les utilisateurs de versions Mise à jour de mai 2019 et mise à jour de novembre 2019. Curieusement, les deux versions sont les plus récentes de Windows 10, au moins jusqu’à la sortie de la prochaine mise à jour semestrielle, connue sous le nom de 20H1 et prévue pour fin avril ou début mai de cette année.

Windows 10 peut être laissé sans connexion Internet, comment puis-je le réparer?

Le géant de Redmond a expliqué que les équipes qui utilisent un proxy configurés manuellement ou automatiquement, ils sont les plus susceptibles de rencontrer ce problème de connexion Internet qui, comme nous l’avons dit, est lié à la mise à jour KB453599.

À cela, nous devons ajouter un autre défaut qui affecte les applications qui utilisent WinHTTP ou WinInet, ce qui les empêche de disposer d’une connexion Internet. Parmi les applications concernées figurent, selon Microsoft, Office, Outlook, Office 365, Internet Explorer et même certaines versions d’Edge.

Microsoft a confirmé qu’il travaille déjà sur une solution qui arrivera sous la forme d’un correctif, mais n’a pas spécifié de date de sortie, donc pour l’instant nous ne pouvons qu’attendre. Si ce problème vous affecte et ne vous permet pas d’utiliser correctement votre équipement, ne vous inquiétez pas, il existe une solution très simple: Désinstallez la mise à jour KB453599.

Pour cela il vous suffit de saisir «Voir l’historique des mises à jour» et sélectionnez l’option “Désinstaller les mises à jour”. Vous recherchez la mise à jour KB453599 qui, nous nous en souvenons, est facultative, et vous la supprimez. Redémarrez l’ordinateur et le tour est joué, vous devriez pouvoir profiter d’une connexion Internet totalement normale.