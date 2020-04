Windows 10 prend désormais en charge le glisser-déposer avec les téléphones Samsung

Avez-vous toujours transporté des photos et des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone via un câble ou par e-mail? Microsoft et Samsung ont trouvé une meilleure méthode. La dernière version de Windows 10 Insider, vous permet simplement de faites glisser et déposez des fichiers via WiFi vers et depuis n’importe quel smartphone Samsung pris en charge comme le Galaxy S10 ou S20, comme l’a noté SamMobile.

Fonctionnement du glisser-déposer entre Samsung et Windows 10

Microsoft avait déjà commencé à simplifier le travail entre les appareils Android / Samsung et les PC. Le mois dernier, il a présenté le copier-coller de Windows 10 vers des téléphones Samsung et vous avait déjà permis de recevoir des notifications et même de répondre aux appels depuis n’importe quel téléphone Android. Tout ce dont vous avez besoin pour utiliser la fonction est l’application “Votre téléphone“De Microsoft et du”Lien vers Windows“De Samsung.

Il y a quelques avertissements à faire. La taille du fichier est limitée à 512 Mo, vous ne pourrez donc pas transférer des films HD d’une taille supérieure à cette taille de votre ordinateur vers votre téléphone, par exemple. Les transferts sont également limités à 100 fichiers, par conséquent, même l’envoi d’une grande quantité de photos de votre téléphone vers votre PC ne sera pas complètement fluide. Enfin, le téléphone et le PC doivent être sur le même réseau WiFi et le service nécessite la connexion Samsung pour Lien vers Windows 1.5 ou supérieur, qui n’est pas nécessairement pris en charge sur tous les appareils Galaxy.

Comme mentionné, la fonctionnalité n’est disponible que sur la dernière version de Windows 10 Insider pour l’instant, mais elle devrait être distribuée à tout le monde dans la prochaine version générale.