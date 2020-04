Windows 10 publiera un nouveau bouton Démarrer

Je me souviens encore à quel point l’arrivée de Windows 10. Et vous vous souviendrez également que l’une des principales raisons à cela est le retour au schéma de bureau classique, par opposition à l’interface innovante (peut-être excessivement) proposée dans Windows 8, dans lequel le bureau classique a été remplacé par un ensemble de boutons énormes, dont certains “intelligents”. Et pire encore, sur le bureau (pour ceux qui ont opté pour cet environnement de travail), le bouton Démarrer a été supprimé. Il y a des conflits guerriers dans l’histoire de l’humanité qui n’ont pas une aussi mauvaise réputation que ce changement.

Metro IU ou Interface utilisateur moderne, qui étaient les noms de cette interface, destinée à transférer au bureau d’ordinateur un design tout à fait adapté aux appareils mobiles (smartphones et tablettes), qui faisait de son mieux avec les écrans tactiles et qui, avec une évolution appropriée, aurait pu devenir le norme suivante en matière de conception d’interface. Des années ont passé, mais je pense toujours que la seule erreur que Microsoft a commise a été l’anticipation: elles sont arrivées trop tôt.

Aujourd’hui, nous en savons plus, par une nouvelle de Windows Latest, sur la direction que les développeurs de Redmond suivent pour améliorer le bouton Démarrer de Windowset quelque chose qui confirme ce que je disais est que Carreaux vivants Ils gagnent des positions. Mais attention, une nuance importante, je parle des tuiles live, comme celles proposées par les applications d’informations météorologiques, le calendrier, le mail, les photos … Les cases statiques, qui ne contribuent pas ou peu, sont des positions en retrait et à chaque fois qu’elles sont plus près de disparaître.

En d’autres termes, il semble que la nouvelle politique de Microsoft concernant les Live Tiles se résume à une rationalisation de leur utilisation. Il n’est pas nécessaire de les utiliser pour tous. De plus, vous n’avez même pas besoin de les utiliser pour la plupart des choses. La clé est de les utiliser pour les fonctions où elles sont utiles. Et vu cet aperçu de ce que sera le prochain bouton de démarrage Windows 10, tout indique un bond important à cet égard.

Actuellement, il n’y a pas de date pour l’arrivée de ce nouveau menu Démarrer. Cependant, et comme il est sûrement lié à des changements dans certaines autres applications intégrées au système d’exploitation, il est fort probable que nous ayons encore quelques mois pour avoir plus d’informations à ce sujet, et que nous devons aller jusqu’à 2021 pour vivre leur arrivée dans nos systèmes.

Cela peut sembler étrange, mais il me semble qu’avec cette décision, Microsoft essaie de revendiquer le meilleur de Windows 8 et de l’amener à Windows 10. Changer la quantité pour la qualité dans Live Tiles semble être une étape assez claire à cet égard, et je parie que même le Des détracteurs d’interface utilisateur plus modernes doivent reconnaître qu’une utilisation rationnelle de cet outil, bien intégré dans une interface de bureau, contribue beaucoup et très bien. Et j’ai le sentiment qu’avec le temps, son utilisation sera à nouveau améliorée. Bien sûr, cette fois ce sera fait avec beaucoup plus de tête. Je crois et j’espère.