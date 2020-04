Windows 10 recevra des améliorations majeures avec les futurs correctifs

Une liste d’offres d’emploi publiées par Microsoft confirme que l’entreprise travaille sur des améliorations importantes pour Windows 10 qui affecteront des aspects aussi pertinents que l’indexeur Windows, le système de notification et de localisation, entre autres.

Dans la liste, nous pouvons voir que la société Redmond recherche un professionnel qualifié pour travailler en tant que responsable de l’ingénierie logicielle dans son équipe de connectivité des applications, dont l’objectif principal serait d’améliorer les fonctions existantes et de préparer la transition et l’adaptation de celles-ci à Windows 10X, un système d’exploitation qui, rappelons-le, est conçu pour s’intégrer de manière transparente dans les appareils à double écran.

On peut également trouver une mention expresse d’un nouveau terme: une tonalité fiable, décrite comme le nouvel objectif principal du système de notification de Microsoft. L’objectif du géant de Redmond est simple, il veut rendre le système de notification Windows 10 être plus fiable, à la fois en termes de nombre de notifications qu’elle affiche et de la précision et de la rapidité avec laquelle elles apparaissent. Quantité, qualité et rapidité, bref, trois valeurs que vous souhaitez porter à la fois aux notifications de vos propres applications et de celles de tiers.

En plus de ces améliorations dans le système de notification, la société souhaite effectuer une configuration de Windows Indexer, l’idexer sur lequel la recherche Windows est prise en charge et l’explorateur de fichiers Windows 10. Selon la source des nouvelles, l’indexeur qui utilisant actuellement Windows 10 peut parfois donner problèmes de consommation élevée de ressources, quelque chose que Microsoft veut résoudre sans compromettre la vitesse ou la qualité des recherches.

Enfin, des améliorations ont également été confirmées dans le prise en charge du presse-papiers dans le cloud et le partage d’applications sur les appareils Windows, bien que Microsoft n’ait pas précisé quand ces nouvelles commenceront à arriver.

Windows 10 a de nombreuses améliorations en attente, mais il y en a une qui se démarque

Le géant de Redmond a transformé Windows 10 en un système d’exploitation centré sur le modèle de service, qui constituait un point de départ clair par rapport au modèle de produit précédent. Il n’y a pas de nouvelles éditions de Windows, le système d’exploitation est tenu à jour grâce à des mises à jour semestrielles qui, pour le moment, sont totalement gratuites.

Cependant, cela pose un problème, et c’est qu’en raison du grand nombre de configurations possibles au niveau du matériel et des pilotes que le monde du PC présente, Microsoft est obligé d’effectuer tests de compatibilité, stabilité et support très large qui ne sont pas toujours réalisées correctement ou dans toute sa longueur et profondeur.

En conséquence la qualité de la mise à jour n’est pas toujours bonneNous avons en fait connu une séquence difficile. Le lancement de la mise à jour d’octobre 2018 a été un désastre et même la mise à jour de novembre 2019, une mise à jour de qualité et de support, n’est pas arrivée à Windows 10 sans erreur.

Si nous parlons de mises à jour cumulatives, l’historique se répète et met en évidence, une fois de plus, que Microsoft devrait donner la priorité absolue à l’amélioration de la qualité des mises à jour Windows 10 avant de s’aventurer sur d’autres fronts.