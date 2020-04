Windows 10 recevra plus de mises à jour en moins de temps

Windows 10 dispose d’un système de mise à jour clairement différencié avec lequel Microsoft maintient son système d’exploitation à jour. L’une des mises à jour les plus importantes est le grand patch de sécurité mensuel classique, où il intègre des corrections de sécurité et d’erreurs, mais il ne faut pas oublier le mises à jour semestrielles, qui intègrent des améliorations au niveau des performances ainsi que de nouvelles fonctions et fonctionnalités. Celles-ci prolongent également la période de soutien.

Les mises à jour semestrielles arrivent par périodes de six mois, un cycle de développement assez court qui, associé à la simplification des tests effectués par Microsoft (virtualisé, principalement), a eu un impact important sur leur qualité. Par exemple, la mise à jour d’octobre 2018 de Windows 10 était un désastre, elle était accompagnée de tant d’erreurs et de bogues qu’elle a dû être supprimée et révisée, ce qui l’a fait pratiquement rejoindre la mise à jour de Windows 10 de mai 2019.

Aucune des dernières mises à jour semestrielles de Windows 10 n’est arrivée dans un état vraiment optimal, c’est-à-dire tous ont présenté des erreurs et des échecs à des degrés divers, et même pas la mise à jour de Windows 10 de novembre 2019, qui a été décrite comme une mise à jour de “qualité”, a été entièrement polie.

Ce n’est pas la première fois que nous discutons de ce sujet, et nous avons déjà indiqué que Microsoft devrait concentrer ses efforts sur l’amélioration de la qualité de ses mises à jour et oublier un peu les délais, mais selon de nouvelles informations, la société Redmond regarde dans la direction opposée, que vous envisagez d’accélérer le développement des mises à jour pour Windows 10, le tout dans le but de surmonter l’obstacle des deux mises à jour semestrielles.

Windows 10 peut recevoir de nouvelles fonctionnalités via des mises à jour mineures

L’idée que Microsoft envisage est simple. Actuellement, la société réserve de nouvelles fonctions et fonctionnalités pour l’installation de mises à jour semestrielles. Eh bien, sous le nouveau modèle de la firme que Satya Nadella dirige, nous aurions, en plus de ces mises à jour, petits packs que nous pourrions télécharger via le Microsoft Store qui comprendrait quelques nouvelles.

Par exemple, imaginez qu’une mise à jour semestrielle introduit dix nouvelles fonctionnalités importantes au niveau fonctionnel. Si vous installez cette mise à jour, vous pourrez en profiter pleinement, mais étant une mise à jour majeure, vous pourriez avoir des problèmes de stabilité ou de pilote. Eh bien, l’idée que Microsoft envisage serait offrir certaines de ces nouvelles dans une petite mise à jour que nous pourrions télécharger directement à partir du Microsoft Store.

Dit d’une manière plus simple, le géant de Redmond envisage de donner à l’utilisateur la possibilité de profiter de nouvelles fonctions dans Windows 10 sans avoir à installer de mises à jour semestrielles, une approche intéressante qui accélérera le développement et le déploiement de nouvelles fonctionnalités en recourant à une sorte de “mises à jour mineures”, qui compléteraient les mises à jour semestrielles.

Il est important de noter que cela ne signifie pas que les mises à jour semestrielles perdront de l’importance, bien au contraire, ceux-ci continueront d’être un pilier fondamental de Windows 10 en tant que modèle de service, et les cycles de prise en charge de chaque version en dépendent. Les nouvelles mises à jour “mineures” peuvent être associées au nom de Windows Feature Experience Pack.