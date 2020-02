Windows 10 sans compte Microsoft sera de plus en plus difficile

Utiliser Windows 10 sans compte Microsoft ou se comprendre, en utilisant un compte local, sera de plus en plus compliqué dans une nouvelle restriction que le géant du logiciel veut imposer et cela mettra plus d’un utilisateur sur les nerfs.

Si le siège de Redmond se demande toujours comment il est possible pour Windows 7 de conserver une part de 25% du bureau, de rester installé sur 400 millions de machines malgré l’absence de support de sécurité et de ne pas vouloir passer à Windows 10 ou gratuit, Pensez à ces types de questions et vous pouvez trouver quelques raisons.

Comme vous le savez, Windows 10 peut être installé avec un compte local créé par l’utilisateur ou avec un Compte Microsoft ID. Le fonctionnement de certaines fonctionnalités du système d’exploitation et son administration changent lorsque nous sélectionnons l’un ou l’autre.

Un compte en ligne, grâce à un identifiant Microsoft, a ses avantages, comme une meilleure connexion aux applications Microsoft et aux services cloud, une meilleure synchronisation avec d’autres ordinateurs ou l’accès à des fonctions telles que la possibilité de réinitialiser le mot de passe à partir du cloud. Cependant, un compte local présente d’autres avantages par rapport à un compte Microsoft, comme le fait de ne pas être lié à une identité en ligne qui peut être piratée et une plus grande confidentialité, l’un des points les plus discutables de Windows 10 et qui persiste depuis le lancement du système. .

Est-il possible d’utiliser Windows 10 sans compte Microsoft?

Jusqu’à l’année dernière, Microsoft recommandait simplement d’utiliser l’un de ses identifiants pour utiliser le système. Et cela ne va pas au-delà. En septembre dernier, les problèmes sont survenus lorsque la société a commencé à utiliser ces «Motifs sombres» qu’il aime tellement et qu’ils font chier superlativement à des utilisateurs avertis qui semblent être des imbéciles. Et non seulement Microsoft.

Un motif sombre est une interface spécialement conçue pour pousser les utilisateurs à choisir des options que l’entreprise préfère sur lesquelles les utilisateurs choisiraient sans aucune pression. Les “petits caractères”, mais même sans lettre d’une manière plus perfectionnée et obscure. Bien que les comptes locaux continuent de fonctionner, la stratégie est cache-le autant que possible, avec une interface où il n’est pas visible par défaut comme il l’était jusqu’à présent.

Le modèle (une restriction à part entière) a été mis en œuvre en septembre pour les États-Unis et la nouveauté est qu’il est maintenant arrivé en Allemagne et nous supposons que la planète entière à partir de là malgré les critiques qu’il a reçues. Si vous les rencontrez lors de l’installation de Windows 10, les solutions vont de celles qui ne sont pas normalement vues à d’autres bugs tels que:

Accédez à l’option “Rejoindre un domaine” et à partir de là, sélectionnez le compte local.

Installez le système sans être connecté à Internet. Étant donné que le compte Microsoft est basé sur le cloud et a besoin d’une connexion, vous forcez ainsi le système à proposer un message pour créer ce type de compte.

Toujours connecté à Internet, saisissez de faux numéros de téléphone ou des comptes de messagerie pour vous connecter au compte Microsoft. De cette façon, il ne peut pas être validé et le système proposera à nouveau l’utilisation de comptes locaux pour terminer la configuration.

Enfin, si vous “tombez” dans le piège de l’utilisation d’un compte Microsoft lors de la configuration initiale, vous devrez perdre votre temps précieux à créer un compte local une fois le système installé.

Allez-y, j’utilise personnellement des comptes Microsoft ID, mais ce n’est pas le but. À la mi-2020, devoir débrancher Internet pour pouvoir accéder à une option aussi importante que les comptes disponibles lors de l’installation d’un système d’exploitation est une question pour la faire paraître. N’est-il pas préférable d’utiliser une méthode respectueuse du client, qui même en soulignant les avantages d’utiliser un type de compte ou un autre soit complètement transparente grâce à une interface qui met les deux au même niveau pour que l’utilisateur choisisse librement? Pas étonnant que des millions d’utilisateurs ne veulent pas de Windows 10 ou de la peinture …