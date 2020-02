Windows 10 s’effondre – c’est donc le moment idéal pour tomber amoureux d’un Chromebook

Windows 10 est un gâchis de nos jours grâce à une série de mises à jour défectueuses qui ont introduit plus de problèmes qu’ils n’en ont résolu, ce qui signifie que c’était le moment idéal pour moi de tomber amoureux d’un Chromebook… le Pixelbook Go, pour être spécifique .

J’ai été de plus en plus agacé par Windows 10 récemment. Non seulement les mises à jour récentes ont causé des problèmes – par exemple, j’ai perdu la possibilité de rechercher des fichiers et des applications il y a un jour, ce qui était particulièrement frustrant – mais il y a également eu des problèmes de longue date qui m’ont également touché. .

Mon fidèle Dell XPS 13, par exemple, m’a mis sur écoute avec sa vie de batterie terrible. Non seulement il ne dure que quelques heures, mais il ne tient pas non plus bien sa charge. Donc, le plus souvent, si je prends le XPS 13 pour y travailler, la batterie est morte. Les ordinateurs portables Windows 10 n’ont jamais tenu aussi bien leur charge que les MacBooks ou les Chromebooks, et j’en avais assez.

Donc, un jour sur le chemin du travail, plutôt que de prendre le Dell XPS 13, j’ai pensé que j’allais essayer le Pixelbook Go…

(Crédit d’image: Future)

J’ai entendu beaucoup de bonnes choses à propos du Pixelbook Go – notre examen de celui-ci est brillant, et il se trouve actuellement en haut de notre meilleure liste de Chromebooks. Cependant, je n’ai jamais été vraiment convaincu par un Chromebook. Bien sûr, ils ont parcouru un long chemin depuis la première génération d’appareils, qui étaient essentiellement inutiles à moins que vous n’ayez une connexion Internet, mais je les ai quand même considérés comme des objets de base qui ne me seraient tout simplement pas utiles.

Comme j’avais tort. Chrome OS ressemble désormais beaucoup plus à un système d’exploitation à part entière, avec un explorateur de fichiers et un bureau, et tout semble rapide et fluide – même s’il y a quelques bugs ici et là.

La possibilité d’utiliser des applications Android change la donne ici, car elle rend instantanément Chrome OS plus utile, car elle me permet d’exécuter des applications comme Slack en tant que programme de type bureau.

Ainsi, en ce qui concerne le travail quotidien, le Pixelbook Go répond parfaitement à mes exigences. Je n’ai pas du tout manqué le XPS 13 – ou Windows 10 -. Le fait que le Chrome OS léger soit plus rapide et plus rapide que Windows 10 gonflé sur mon XPS 13 vieillissant était la cerise sur le gâteau.

Mais il y a d’autres choses qui m’ont vraiment fait tomber amoureux du Pixelbook Go. Le clavier, par exemple, est brillant, et bien que le Pixelbook Go et le Dell XPS 13 soient de tailles similaires (les ordinateurs portables de 13 pouces sont parfaits pour travailler dans les bus et les trains), le clavier du Pixelbook Go est tellement plus confortable à taper.

Il y a une chose que je n’apprécie pas trop: l’absence d’une clé de suppression physique. J’ai dû rechercher sur Internet pour trouver le raccourci clavier (vous appuyez sur la touche Rechercher plus Backspace).

(Crédit d’image: Future)

Le Pixelbook Go est également plus léger que le XPS 13, et bien que l’Ultrabook de Dell ne soit en aucun cas lourd, j’ai remarqué la différence en le transportant toute la journée.

Ensuite, il y a la durée de vie de la batterie. Oh, cette durée de vie de la batterie. Passer d’un ordinateur portable Windows 10 vieillissant au Pixelbook Go est une révélation. Une seule charge dure facilement toute la journée, donc quand je suis en déplacement, je n’ai pas à chercher de prise de courant.

Et il tient également sa vie de batterie! Je peux l’ouvrir après quelques jours de non utilisation et l’autonomie de la batterie est toujours là. Cela en fait une machine idéale pour sortir d’un sac à dos et prendre quelques notes rapides. Trop souvent, avec le XPS 13, je le retirais, l’ouvrais et je trouvais qu’il n’y avait plus de batterie.

Mais peut-être que le meilleur de tous, c’était au cours des dernières semaines, alors que j’utilisais et tombais amoureux du Pixelbook Go, aucune mise à jour douteuse ne m’a été imposée. Voir Microsoft continuer à briser Windows 10 ne m’a fait aucun plaisir – mais cela m’a rendu encore plus heureux d’utiliser Chrome OS – et je ne me vois plus revenir en arrière.