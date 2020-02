Windows 10, une importante mise à jour arrive

Microsoft travaille sur Windows 10 pour modifier et transformer radicalement l’une des principales fonctionnalités du système d’exploitation. Il a toujours été difficile de trouver des documents et des dossiers à l’aide de l’Explorateur de fichiers en raison de son outil de recherche relativement médiocre. Cependant, cela est prêt à changer avec la sortie de Windows 10 20H1.

La nouvelle mise à jour du système d’exploitation introduira un nouvel explorateur de fichiers qui utilise la recherche Windows (le même outil auquel vous pouvez accéder en tapant dans la zone de recherche de la barre des tâches). Comme l’explique WinCentral, ce changement devrait vous faciliter la vie en affichant une liste de suggestions automatiques au fur et à mesure de la frappe.

Windows 10, la prochaine mise à jour sera substantielle

Grâce à la nouvelle fonctionnalité, vous n’aurez plus à attendre la fin d’une recherche complète et à rechercher dans la liste des résultats. Pour accéder à l’un de ces fichiers ou dossiers, il vous suffit de cliquer une fois sur le bouton gauche de la souris. Un clic droit sur un résultat affichera l’emplacement. Vous pouvez toujours rechercher de manière normale en tapant la requête et en appuyant sur “Entrée” sur le clavier.

Un autre gros avantage de cette mise à jour est que les résultats de recherche incluront des documents stockés sur OneDrive. L’accès à la nouvelle recherche de l’explorateur de fichiers sur un appareil à écran tactile, tel que Microsoft Surface, vous offrira un nouveau design. Une interface intuitive beaucoup plus facile à utiliser avec les doigts que la boîte de recherche traditionnelle sera développée.

Windows 10 20H1 (également connu sous le nom de Windows 10 2004) est la première mise à jour majeure de cette année pour le système d’exploitation et devrait arriver au premier semestre.