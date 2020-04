Windows 10 vous aidera à libérer de l’espace avec des recommandations

L’espace de stockage est une ressource très précieuse et très limitée, et Windows 10 veut continuer à nous aider obtenir une meilleure gestion grâce aux outils intégrés au système d’exploitation lui-même.

Comme beaucoup de nos lecteurs savent déjà que Windows 10 a plusieurs fonctions qui nous permettent de libérer de l’espaceNous en avons déjà parlé lorsque nous avons publié notre guide dédié à l’accélération et au maintien de Windows 10 en bon état. Si vous n’avez pas eu l’occasion de le lire à l’époque, je vous recommande de le consulter.

Si nous manquons d’espace libre dans notre unité de stockage nous ne pourrons pas installer de nouvelles applications, ni fichiers, documents, images et autres contenus. Mais ce n’est pas tout, la plupart des applications et des outils que nous avons installés cesseront de se mettre à jour et le système d’exploitation lui-même n’aura pas non plus l’espace disponible dont il a besoin pour mettre à jour.

Il ne fait aucun doute que c’est un problème majeur, et c’est pourquoi nous devons le gérer correctement, comme nous l’avons dit au début. L’idéal est de ne jamais remplir aucune des unités de stockage que nous avons installées. Il est préférable de laisser entre 10% et 20% d’espace libre, dans la mesure du possible, car le lecteur sera plus lâche et nous ne remarquerons pas la perte de performances qui se produit dans la plupart des cas lorsque nous remplissons un disque dur ou un SSD.

Windows 10 recevra des améliorations du capteur de stockage

L’une des prochaines mises à jour que Windows 10 recevra sera concentré sur l’amélioration du capteur de stockage, un outil intégré au système d’exploitation qui nous permet de libérer de l’espace automatiquement en supprimant les fichiers temporaires et en vidant le contenu de la corbeille.

Avec la mise à jour Windows 10 20H2, qui arrivera au cours du deuxième semestre de cette année et succédera à la mise à jour Windows 10 de novembre 2019, nous recevrons une liste de recommandations pour nettoyer les gros fichiers via le capteur de stockage et ainsi récupérer une plus grande quantité d’espace.

L’objectif de Microsoft avec cette mise à jour est d’aider l’utilisateur à identifier les fichiers et applications volumineux qui sont installés et consomment beaucoup d’espace, mais qui ne sont pas utilisés fréquemment. Dans de nombreux cas, les utilisateurs installent des objets qu’ils laissent derrière eux dans un “coin” de l’ordinateur et qui continuent de consommer un espace précieux. Les supprimer peut nous permettre récupérer quelques gigaoctets très précieux, mais peut-être les avons-nous oubliés et ne sommes pas vraiment conscients qu’ils sont toujours sur notre PC.

Avec l’introduction de la fonction “recommandations de nettoyage”, nous pourrons supprimer les fichiers personnels, désinstaller les applications inutilisées, supprimer les copies locales des fichiers synchronisés dans le cloud et nous trouverons également un compilation de “fichiers récents” cela nous permettra de retrouver facilement tout ce que nous avons installé récemment.

Nous devons juste cochez les cases des éléments que nous voulons supprimer et prêt, nous pouvons récupérer une quantité considérable d’espace disque.