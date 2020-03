Windows 10X est plus sûr et fonctionne mieux que Windows 10

Lorsque Microsoft a présenté Surface Duo, il a également annoncé Windows 10X, une version de son système d’exploitation bien connu spécialement conçu pour fonctionner avec des appareils à double écran basés sur des processeurs ARM. Ces clés en font plus qu’une simple variante de Windows 10, une réalité qui est renforcée par sa propre façon de travailler et Interagissez avec différentes applications.

Windows 10X exécute les applications, fichiers et logiciels en général d’une manière très différente de celle qu’ils utilisent, par exemple, Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. Dans cette version chaque application s’exécute dans un conteneur parfaitement individualisé et séparé du reste, ce qui exerce un effet «bac à sable» et contribue à améliorer la sécurité du système d’exploitation.

Mais ce n’est pas tout, il y a encore plus. Windows 10 peut fonctionner avec différents types d’applications qu’il distribue dans conteneurs spécialement conçus pour eux. Par exemple, nous avons Win32 Container, qui est spécialement conçu pour fonctionner avec les applications héritées qui ont été publiées pour les anciennes versions de Windows, et il aide également empêcher les performances du système d’exploitation de diminuer Avec le passage du temps.

Windows 10X marque un tournant

Oui, je sais qu’il est facile de dire qu’un système d’exploitation conçu pour fonctionner avec des appareils à double écran marque un tournant, mais dans ce cas, Windows 10X ne reste pas en surface, c’est-à-dire qu’elle va au-delà de la simple idée de gérer efficacement une configuration à deux écrans et se concentre sur la résolution des problèmes posés par un tel dispositif basé, en outre, sur l’architecture ARM.

Windows 10 peut également utiliser des conteneurs pour améliorer la sécurité du système, mais dans le cas de Windows 10X, cette idée s’applique à différentes applications pour maintenir non seulement la sécurité du système, mais également éviter les conflits et obtenir des performances supérieures qui, de plus, sera maintenu plus longtemps en évitant la “contamination” du système d’exploitation par l’utilisation de conteneurs.

Microsoft a confirmé qu’il investit de grandes ressources et beaucoup de talent pour améliorer les performances et la protection dans des fonctions telles que Sandbox Windows (conteneurs sécurisés sous Windows 10) et conteneurs Windows 10X, et sans négliger le problème de batterie. En ce sens, la société Redmond a expliqué qu’elle préparait également des améliorations pour augmenter l’autonomie de la série Surface.

Il y a encore beaucoup de questions en suspens, mais il est clair que Microsoft veut façonner quelque chose de très grand avec Windows 10X, un système d’exploitation prometteur qui pourrait devenir le système d’exploitation standard pour les appareils et gadgets flexibles.