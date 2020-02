Windows 7 est frappé par un bogue qui arrête la fermeture d’un PC – mais il existe une solution de contournement

Windows 7 a un autre bug suite à la prise en charge officielle de la fin du système d’exploitation, et il est plus grave que le problème de fond d’écran que Microsoft avait précédemment corrigé, les utilisateurs ne pouvant pas redémarrer ou arrêter leur PC – du moins pas sans recourir à des solutions de contournement plutôt maladroites (plus à ce sujet plus tard ).

Windows 7 est arrivé en fin de vie le 14 janvier, ce qui signifie que les mises à jour et les correctifs de sécurité ne sont plus publiés pour le système d’exploitation, il sera donc intéressant de voir si malgré cela, Microsoft résout toujours ce problème – compte tenu de sa gravité – comme ainsi que le gremlin de papier peint susmentionné qui a été guéri.

Comme ZDNet l’a repéré, le problème s’est manifesté sur diverses machines Windows 7 selon un certain nombre de rapports en ligne, les utilisateurs se plaignant de plusieurs discussions publiées sur Reddit pour commencer.

Lorsque vous essayez d’éteindre leur PC, les personnes concernées reçoivent simplement le message plus que déroutant: «Vous n’êtes pas autorisé à arrêter cet ordinateur.»

La cause réelle est inconnue, et Microsoft n’a pas encore commenté le nouveau bug, ce qui signifie qu’en ce moment, nous sommes très loin dans le noir.

Selon les conseils de Quick Heal, une firme de sécurité et un fabricant d’antivirus qui a expliqué les causes possibles – et les solutions – le problème pourrait être dû au contrôle de compte d’utilisateur (ou UAC) qui tournait mal d’une certaine manière, et ne donnant pas le compte administrateur du PC les autorisations correctes. Ce n’est qu’une théorie, l’esprit.

Vous pourriez imaginer que quelque chose d’étrange se passe avec les autorisations de Windows 7, étant donné ce message d’erreur.

Étreinte de groupe (politique)

Quick Heal fournit en fait une solution détaillée dans un article de support en ligne que vous pouvez consulter ici. Cependant, il y a beaucoup de mises en garde, y compris le fait que cela ne soit pas promis de fonctionner – le cabinet estime qu’il “devrait” faire l’affaire – et qu’il implique de bricoler dans l’éditeur de stratégie de groupe.

Le véritable hic est que cette fonctionnalité n’est pas disponible dans l’édition Home de Windows 7, donc seuls les utilisateurs de Windows 7 Pro ou Ultimate peuvent en bénéficier (ou même les éditions Enterprise).

Si vous ne pouvez pas accéder à l’Éditeur de stratégie de groupe ou si vous n’avez pas envie de le parcourir de toute façon (même si les étapes sont assez simples), vous pouvez essayer l’une des solutions de contournement suggérées sur Reddit.

Voici une suggestion, et rappelez-vous encore comme la solution possible de Quick Heal, c’est juste que – seulement une solution possible:

Créez un autre compte administrateur Connectez-vous à ce compte (ou à un autre compte administrateur qui était déjà sur le système) Reconnectez-vous au compte administrateur par défaut Vous devriez maintenant pouvoir redémarrer ou arrêter normalement

Le problème avec le contournement du problème de cette manière est que vous devez le faire à chaque fois que vous souhaitez redémarrer votre PC, ou l’arrêter, ce qui est un peu compliqué.

Une autre suggestion consiste à «appuyer sur CTL + ALT + SUPPR puis à redémarrer à partir de l’icône rouge dans le coin inférieur droit», ce qui est certainement une solution de contournement plus rapide qui pourrait valoir la peine d’être essayée, au cas où.

Même si Windows 7 n’est officiellement plus pris en charge, comme mentionné, Microsoft peut se sentir obligé de résoudre ce problème, tout comme il l’a fait avec le fond d’écran, ne serait-ce qu’en raison de certaines des théories du complot qui flottent inévitablement à propos de ce qu’il s’agit du logiciel façon de géant de «persuader» les gens de passer à Windows 10.

Bien sûr, vous pouvez toujours mettre à niveau vers Windows 10 gratuitement à partir de Windows 7, ou comme d’autres l’ont souligné, il existe des systèmes d’exploitation alternatifs, et vous pouvez toujours vous diriger vers les collines de Linux à la place.