Windows 7, un nouveau bogue empêche le PC de s’arrêter

Windows 7 révèle un autre bogue après la fin du support officiel du système d’exploitation, et est plus grave que le pépin de l’arrière-plan que Microsoft a précédemment corrigé. Dans ce cas, les utilisateurs ne peuvent pas redémarrer ou arrêter leur PC à moins d’utiliser des solutions plutôt ennuyeuses.

Windows 7 a atteint la fin de son cycle de vie le 14 janvier, ce qui signifie que les mises à jour et les correctifs de sécurité ne sont plus publiés pour le système d’exploitation. Cela signifie qu’il sera intéressant de voir si, malgré cela, Microsoft résoudra toujours ce problème après le problème de fond d’écran mentionné précédemment, précédemment résolu.

Windows 7, le nouveau bogue sera-t-il corrigé?

Comme indiqué par ZDNet, le problème s’est manifesté sur divers ordinateurs Windows 7 selon une série de rapports en ligne, les utilisateurs se plaignant de plusieurs discussions publiées sur Reddit. Lorsqu’elles essaient d’éteindre le PC, les personnes concernées reçoivent un étrange message: «Vous n’êtes pas autorisé à éteindre cet ordinateur».

La véritable cause est inconnue et Microsoft n’a pas encore commenté le nouveau bogue, ce qui signifie que nous ne savons pas actuellement ce qui en est la cause. Selon les conseils de Quick Heal, une société de sécurité et un fabricant d’antivirus, le problème peut être dû au contrôle du compte utilisateur. Cela peut ne pas donner au compte administrateur PC les autorisations correctes.

Bien sûr, vous pouvez toujours mettre à niveau votre système d’exploitation vers Windows 10 gratuitement à partir de Windows 7. Alternativement, vous pouvez pointer vers d’autres systèmes d’exploitation tels que les distributions Linux qui sont totalement gratuits à télécharger.