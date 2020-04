Windows: comment passer de la version 7 ou 8 à Windows 10?

Vous n’êtes pas intéressé par une installation propre, vous ne voulez pas vous soucier du nettoyage de votre ordinateur, vous voulez juste faire le saut et passer à Windows 10. Cela peut être un processus relativement simple, mais il est toujours utile d’apporter un guide. Continuez à lire pendant que nous vous guidons dans le processus de mise à jour.

Pourquoi est-ce que je veux faire ça?

Bien qu’il y ait quelque chose qui puisse être dit pour une nouvelle installation propre, il y a aussi quelque chose qui peut être dit pour mettre à jour votre système d’exploitation et garder vos applications, fichiers et structures de dossiers en place.

Les mises à jour ne sont pas sans problèmes occasionnels, mais du point de vue du gain de temps et de la facilité d’utilisation, elles sont beaucoup plus rapides et plus faciles que de faire un nettoyage complet et ensuite de prendre soin d’importer tous les anciens fichiers et d’installer les applications.

Ce n’est pas parce que c’est un processus assez simple (ou devrait l’être si tout se passe bien) qu’il n’y a rien à faire avant la mise à jour et des décisions importantes à prendre pendant le processus de mise à jour. Bien que de nombreux sites pointent les gens vers le programme d’installation et leur disent de simplement le télécharger et l’exécuter, nous prenons le temps de vous donner quelques conseils d’avant-match et de vous guider tout au long du processus.

De quoi ai-je besoin pour commencer?

Pour effectuer une mise à niveau de Windows 7 ou 8 vers Windows 10, il existe une très courte liste de choses dont vous avez besoin (ou devriez faire) pour commencer, ainsi que quelques bonnes pratiques à garder à l’esprit lors de vos déplacements.

Assurez-vous que votre copie de Windows est activée

La chose la plus importante est que votre version actuelle de Windows est correctement activée. Bien que Microsoft ait fait allusion à l’idée que Windows 10 serait une mise à jour radicale qui serait installée même sur des copies piratées et / ou non activées de Windows, ce plan n’a jamais été exécuté et il est très probable que vous aurez besoin d’une copie activée dans le modèle de déploiement. actuel.

Pour vérifier si votre copie de Windows 8 est activée, appuyez sur Windows + W pour activer la recherche de configuration, tapez “activé” dans la zone de recherche, puis ouvrez le résultat “Voir si Windows est activé”. Alternativement, vous pouvez regarder sous Panneau de configuration -> Système pour voir l’état de la machine.

Pour vérifier si votre copie de Windows 7 est activée, cliquez sur Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur l’option “Ordinateur”, puis sélectionnez la commande “Propriétés”. La fenêtre résultante indique si votre copie de Windows est activée.

Faites une sauvegarde de votre PC

J’espère que vous sauvegardez déjà régulièrement votre PC. Sinon, assurez-vous de faire une sauvegarde complète avant de commencer. La procédure de mise à jour n’est pas destructrice (vous ne perdrez pas de fichiers personnels ou d’applications installées), et nous ne nous attendons pas à ce que vous rencontriez des problèmes. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Assurez-vous au minimum d’avoir une sauvegarde de vos fichiers importants.

Mieux encore, envisagez de faire une sauvegarde d’image complète de votre PC à l’aide de la sauvegarde d’image système intégrée de Windows ou d’un outil tiers comme Macrium Reflect. Avec une sauvegarde d’image complète, vous savez que vous pouvez restaurer l’image et faire fonctionner votre PC tel qu’il était lorsque vous avez sauvegardé.

Désactivez tout outil antivirus tiers

Certains outils antivirus tiers sont connus pour interférer avec le processus de mise à jour de Windows. Il est préférable de les désactiver ou de les désinstaller avant la mise à niveau. Vous pouvez toujours réinstaller une version de Windows 10 après la mise à niveau si vous souhaitez utiliser autre chose que Windows Defender.

Obtenir l’assistant de mise à jour de Windows 10

L’outil de mise à jour de Windows 10 est assez simple, et vous pouvez trouver le téléchargement ici.

Une autre chose à garder à l’esprit avant de commencer, cependant. L’outil de mise à niveau déterminera la version correcte de Windows vers laquelle effectuer la mise à niveau. Déterminez si la version actuelle de Windows est 32 ou 64 bits et mettez à jour vers la même version.

Et vous ne pouvez pas passer d’une installation 32 bits de Windows 7 ou 8 à une installation 64 bits de Windows 10 à l’aide de l’outil de mise à niveau, même si votre PC le prend en charge. Si vous exécutez une version 32 bits de Windows et que vous souhaitez passer à 64 bits, vous devrez effectuer une nouvelle installation à la place. Si vous êtes curieux de savoir quelle version vous utilisez avant de commencer, consultez notre guide pour savoir si vous utilisez Windows 32 bits ou 64 bits.

De plus, l’outil de mise à jour trouvera également l’édition appropriée de Windows. Si vous exécutez l’édition Pro de Windows 7 ou 8, il sera mis à niveau vers l’édition Pro de Windows 10. Si vous exécutez une édition Home, il sera mis à niveau vers l’édition Home de Windows 10. Vous ne pouvez pas modifier les modifications pendant une mise à niveau. Vous devrez effectuer une nouvelle installation (si vous achetez une copie valide de l’édition Windows 10 Pro) ou déverrouiller l’édition Pro en achetant plus tard.

En bref, quelles que soient la version binaire et l’édition de Windows que vous exécutez sur votre ordinateur sur le point de mettre à jour, c’est-à-dire la version de Windows 10 qui se terminera après la mise à jour.

Exécutez le programme d’installation de mise à jour

Lorsque vous êtes prêt à mettre à niveau, exécutez l’outil d’installation (appelé MediaCreationTool) pour commencer.

Vous serez d’abord invité à mettre à jour le PC maintenant ou à créer un support d’installation pour un autre PC. Sélectionnez “Mettre à jour ce PC maintenant” pour commencer le processus de mise à jour, puis cliquez sur le bouton “Suivant”. L’outil commence à télécharger les fichiers d’installation de Windows 10. Le temps nécessaire dépend de la vitesse de votre connexion Internet. Sur une connexion filaire rapide, le zoom est de 100% en quelques minutes, mais si la connexion est lente, vous pouvez regarder le lecteur pendant un certain temps.

Lorsque vous aurez enfin terminé de télécharger et de déballer le support d’installation, il vous sera demandé d’accepter les termes du contrat de licence. Cliquez sur “OK” et l’installateur effectuera une vérification finale de la mise à jour avant de passer à la page de confirmation finale.

Par défaut, le programme d’installation sélectionne la plus grande sélection de «ce qu’il faut enregistrer», ce qui signifie qu’il gardera tous vos fichiers personnels et applications installées en place en toute sécurité. Si c’est ce que vous voulez faire, allez-y et cliquez sur “Installer” pour commencer l’installation. Sinon, cliquez sur le petit lien “Modifier les éléments à enregistrer” pour spécifier ce que vous souhaitez enregistrer pendant le processus de mise à jour.

Si vous avez cliqué sur le lien “Modifier ce qui doit être conservé”, vous verrez un écran qui vous permet de choisir ce que vous souhaitez conserver pendant la mise à jour. Vos options comprennent:

Conserver les fichiers et applications personnels: cette option conserve tous vos fichiers personnels, toutes les applications installées et les paramètres Windows actuels. Choisir cette option est la même que si vous aviez complètement sauté l’écran.

Conserver uniquement les fichiers personnels: cette option conserve tous les fichiers personnels, mais supprime les applications installées et les paramètres Windows actuels. Vous devrez réinstaller les applications souhaitées une fois la mise à jour de Windows terminée.

Rien – Cette option supprime tous les fichiers personnels, toutes les applications installées et les paramètres Windows. C’est la chose la plus proche d’une installation propre en utilisant la procédure de mise à niveau, et honnêtement, une installation propre pourrait être meilleure si vous envisagez d’utiliser cette configuration.

L’outil de mise à jour déplace vos fichiers personnels vers un dossier appelé windows.old, afin que vous puissiez les récupérer pendant un certain temps après la mise à jour. Néanmoins, vous devez vous assurer que tous les fichiers importants sont sauvegardés. Vous pouvez trouver plus d’informations en ligne sur http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=12416.

Sélectionnez votre option puis cliquez sur le bouton “Suivant” pour continuer. Vous reviendrez à l’écran de synthèse que vous avez vu à la dernière étape et vous pouvez cliquer sur “Installer” pour commencer la mise à niveau.

Pendant la mise à jour, votre PC redémarrera plusieurs fois pendant que le programme d’installation fonctionne. Une fois terminé, vous aurez l’occasion de faire une petite configuration.

Paramètres Windows après la mise à niveau

Avant de pouvoir vous connecter à Windows pour la première fois après une mise à jour, il vous sera demandé de configurer certaines options. Il existe de nombreux paramètres et ajustements que vous pouvez effectuer ici, et nous vous recommandons d’en profiter. La première chose que l’on vous demandera de faire est de vérifier votre compte d’utilisateur. Ce doit être le même compte que vous avez utilisé sous Windows 7 ou 8.1.

Si vous souhaitez créer un nouveau compte, vous pouvez cliquer sur le petit lien “Je ne suis pas …” en bas à gauche de l’écran. Cela vous permettrait, par exemple, de créer un nouveau compte en ligne Microsoft au lieu d’utiliser votre compte local existant.

Si vous créez un nouveau compte, les écrans que vous rencontrerez seront légèrement différents que si vous ne sélectionnez que le compte existant (c’est ce que nous allons détailler ici). Cependant, de nombreuses options seront les mêmes.

Après avoir sélectionné le compte, la prochaine chose qui vous sera demandée est de vérifier certains paramètres de confidentialité. Vous devez faire défiler un peu pour les voir tous, mais ils sont tous inclus dans les deux images suivantes.

La plupart du temps, il s’agit du type de choses que Microsoft peut envoyer à votre PC et de ce que votre PC peut leur envoyer. Le super privé peut vouloir tout désactiver (et c’est bien), mais prenez le temps de revoir les options. Si vous avez besoin d’aide, consultez notre guide des paramètres de confidentialité de Windows 10.

Ensuite, vous pouvez choisir d’activer ou non l’assistant numérique Cortana-Microsoft. Si vous ne l’activez pas maintenant, vous pouvez toujours le faire plus tard.

Et enfin, vous êtes présenté avec certaines des nouvelles applications intégrées de Windows 10, qui deviendront celles par défaut pour ouvrir les types de fichiers qu’elles prennent en charge, sauf si vous cliquez sur le petit lien “ Permettez-moi de choisir mes applications par défaut ” dans en bas à gauche de l’écran. Encore une fois, il est facile de modifier vos applications par défaut plus tard, alors ne vous inquiétez pas trop de cette décision.

Après cela, Windows vérifiera les dernières mises à jour, redémarrera éventuellement l’ordinateur, puis sera prêt à se connecter à Windows 10.

Il est maintenant temps de vérifier les applications pour voir si elles ont survécu au processus de mise à jour (et les mettre à jour si nécessaire), ainsi que de connecter les périphériques et de vous assurer que tout le matériel fonctionne (et de mettre à jour les pilotes si nécessaire). Ensuite, vous pouvez vous consacrer à profiter de Windows 10.

Partagez-le avec vos amis!