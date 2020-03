Windows Core System sera l’avenir des systèmes Microsoft

Windows Core System (Windows Core OS) est apparu sur la page de test de Geekbench et indique qu’il est l’avenir des systèmes d’exploitation Microsoft sous un concept modulaire comme caractéristique principale.

Windows Core System aurait dû être la vedette de la prochaine conférence de développement de Microsoft. Bien qu’il y ait eu plusieurs références internes et qu’il ait été officieusement confirmé par Microsoft dans divers documents et listes d’emplois, la société devait le présenter officiellement à BUILD 2020 et montrer une feuille de route de son adoption. La suspension de l’événement en raison de la crise des coronavirus peut avoir retardé sa présentation, mais le développement interne se poursuit.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le système se distingue par son capacité modulaire comme caractéristique principale. Fondamentalement, il s’agit d’un noyau de base auquel des couches basées sur des modules seront ajoutées pour s’adapter à chaque périphérique où il est exécuté. Et ce serait n’importe qui, des ordinateurs portables à la Xbox, en passant par les HoloLens ou les nouveaux appareils pliants ou avec un écran flexible.

Windows Core System sera utilisé dans de nombreuses “versions” et vous ne serez pas surpris que le premier soit Windows 10X. Précisément, sa nouvelle apparition dans Geekbench est un test test sur le processeur Core i5-L15G7, l’un des Intel Lakefields qui alimentera des appareils pliants tels que le Surface Neo ou le Samsung Galaxy Book S, pas encore annoncé.

Il est clair que Microsoft a commencé à tester activement le système d’exploitation avec le prochain processeur Intel et plus de détails devraient être partagés bientôt. Le test a été réalisé sur une machine virtuelle bien que l’on sache que plusieurs employés de Microsoft exploitent déjà le Surface Neo.

Nous avons beaucoup à savoir. Si au niveau visuel, nous avons déjà vu à quoi ressemblera son interface et comment certains de ses composants atteindront le bureau Windows 10, le développement utilisera une version plus avancée de Windows Shell, connue sous le nom de Composable Shell, qui s’adapte à différents types d’appareils sans que le noyau central doive être modifié. Ce qui est supprimé ou ajouté, ce sont des couches de surface qui n’affectent pas ce “centre” ou “noyau” de base, adaptant le système d’exploitation aux besoins de chaque appareil.

Une autre des grandes clés viendra de votre pouvoir exécuter des applications, comment et lesquels, étant donné que Microsoft souhaite supprimer tous les composants hérités. Windows Core System exécuterait également nativement les applications de la plateforme Windows universelle (UWP) et les PWA (applications Web progressives). Il pourrait également exécuter des applications Android, mais on ne sait pas comment Microsoft prendra en charge les applications Win32 qui sont encore utilisées par des millions de personnes sur le bureau de l’ordinateur.