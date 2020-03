Comme toujours Microsoft Windows il donne des surprises importunes à ses utilisateurs, puisqu’il a été découvert par les chercheurs informatiques de l’entreprise eux-mêmes le système d’exploitation est affecté par deux vulnérabilités appelées “zero-day” car sans patch de mise à jour disponible. Microsoft a averti que toutes les versions de votre système d’exploitation sont affectées et les vulnérabilités résident dans la section Exécution de code à distance (RCE), en particulier dans la bibliothèque Adobe Type Manager (ATM) qui gère les polices PostScript Type 1.

Maintenant, nous ne prétendons pas que vous savez de quelle section nous parlons, mais il est juste de savoir que Windows 10 présente des failles exploitables par les cybercriminels et que Microsoft “est conscient des attaques ciblées limitées qui pourraient exploiter les vulnérabilités non corrigées dans la bibliothèque Adobe Type Manager et fournit les directives suivantes pour aider à réduire le risque client jusqu’à la publication de la mise à jour de sécurité.”

Windows sans mises à jour, les criminels exploitent le jour zéro

Le défaut peut être exploité pour les escroqueries ou pour infecter le système d’exploitation avec des logiciels malveillants dangereux: il suffit de convaincre les utilisateurs par e-mail ou par d’autres canaux d’ouvrir un document malveillant. Et peu importe que certains utilisateurs astucieux utilisent les fonctions d’aperçu du gestionnaire de fichiers de l’Explorateur de fichiers Windows, le système est de toute façon infecté.

L’alarme des chercheurs repose précisément sur le fait qu’il manque un correctif de sécurité spécifique, et Microsoft a émis des conseils alternatifs pour résister à ce problème. Tous les changements à faire soi-même concernent Internet Explorer, où vous devez désactiver l’aperçu du navigateur et le volet d’informations. la les étapes à suivre sont résumées ci-dessous:

Ouvrez l’Explorateur de fichiers Windows et accédez à l’onglet Affichage;

si l’une des options du volet Détails ou Aperçu est mise en surbrillance, cliquez pour la désactiver;

allez dans Options puis dans Changer de dossier puis allez dans les options de recherche.

Accédez à l’onglet Affichage et, dans Paramètres avancés, cochez la case Toujours afficher les icônes et jamais les aperçus.

Enfin, fermez toutes les fenêtres pour que les modifications prennent effet.