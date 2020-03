Windows XP était très populaire, mais quelles sont les initiales XP?

Le lancement de Windows XP a eu lieu en 2001, soit il y a près de 19 ans, bien que la fin du support officiel dudit système d’exploitation ait eu lieu 8 avril 2014. Cela signifie qu’il a eu une vie assez longue, car il était actif presque 13 ans.

Un cycle de vie aussi long a eu des conséquences importantes. Microsoft a considérablement amélioré Windows XP au cours des années de support, ce qui lui a permis devenir un système d’exploitation stable et fonctionnel maintenir des exigences assez contenues. La dépendance de nombreux utilisateurs, entreprises et organisations qui l’entourent a été énorme, et elle a également été motivée par l’excellent cycle de vie qu’elle a connu.

On pourrait penser que le passage du temps et la fin du support officiel ont fait disparaître complètement (ou presque) Windows XP, mais la réalité est totalement différente. Ce système d’exploitation jouit toujours d’une grande popularité, et nous ne prévoyons pas sa disparition même à long terme pour une raison très simple: de nombreuses équipes d’entités et d’organismes publics, d’entreprises et de professionnels en dépendent pour déplacer des applications et des systèmes spécifiques qui ne sont pas compatibles avec d’autres versions supérieures de Windows.

Vous connaissez Windows XP, mais pouvez-vous nous dire ce que signifie son acronyme?

Si vous avez mis un visage de poker, ne vous inquiétez pas, nous ne vous laisserons pas de doute. L’acronyme “XP” de Windows XP se référer à l’expérience, l’expérience en anglais. Microsoft a choisi ce badge car il semblait plus efficace que de conserver la distinction classique pour les dates qu’il avait précédemment utilisées (Windows 95, Windows 98 et Windows 2000), bien que ce ne soit pas la seule raison.

Pour le géant de Redmond Windows XP c’était un système d’exploitation qui a redéfini l’expérience utilisateur classique, qui a marqué un tournant important en modifiant complètement la façon dont nous utilisons les ordinateurs. Il est vrai que les changements introduits ont été importants et qui ont marqué un avant et un après dans le secteur, donc je n’ai aucun argument qui m’amène à contredire cette décision de Microsoft.

Certains utilisateurs sont toujours convaincus, en fait, que Windows XP offre une expérience parfaite, et que Microsoft aurait dû choisir de lancer un Windows XP 2, une mise à jour dudit système d’exploitation, au lieu d’opter pour le développement de Windows 7, Windows 8 et, enfin, Windows 10.

Une question de goût, je suppose. Dans tous les cas, l’important est que l’âge d’or de Windows XP soit passé, de nos jours c’est un système d’exploitation obsolète et un danger potentiel pour tout utilisateur. A l’exception des cas que nous avons indiqués (applications spécifiques non compatibles avec des versions supérieures ou des équipements avec du matériel très modeste) Aucune raison ne justifie de continuer à l’utiliser.